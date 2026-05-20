Ege'de nefes kesen gece: Yerli ve milli silahlar ilk kez savaş alanında
Hakkari'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 24 tutuklama

Hakkari'de "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 33 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 23:58, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 00:00
Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporlarından yola çıkılarak "yasa dışı bahis paralarının aktarıldığı finansal ağ" deşifre edildi.

Bu kapsamda ülke genelinde "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi.

Söz konusu ağın Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin "6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı" belirlendi.

Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda, 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

