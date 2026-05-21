Önce zam sonra indirim! Motorinde fiyat yeniden değişiyor
TAMP planı Tokat'ta devreye alındı

Tokat'ta taşkın riskine karşı önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dükkanlar kapalı, evler tahliye edildi, sokaklar boş. Yeşilırmak kıyısında iş makineleri çalışıyor. AFAD Başkanı Pehlivan, kentte Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devrede olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 06:51, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 06:53
Tokat'ta son bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı maksimum seviyeyi aştı ve taşmaya başladı. Birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Okulların 3 gün tatil edildiği Turhal'da taşkın riskine karşı teyakkuz da sürüyor. Turhal'da 15 mahalle ve 7 köy tahliye edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, misafirhanelere yerleştirildi.

Olası taşkın durumunda suyun yerleşim yerlerine ulaşmaması için Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturuldu.

Yeşilırmak üzerindeki iki köprünün; suyun akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığı belirlendi. Köprüler kontrollü olarak yıkıldı. Yeşilırmak kıyısındaki bazı ve ve işyerlerinin önüne kum torbaları yerleştirildi.

İlçede birçok işyeri faaliyetlerine ara verdi. Esnaf işyerlerinin önüne kum torbalarıyla set oluşturup önlem almaya çalıştı.

AFAD BAşkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan bilgi aldı.

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN; TAMP PLANI DEVREDE

Tokat Devlet Hastanesi karşısında, taşkın riski nedeniyle yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün bulunduğu alanda inceleme yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Yeşilırmak çevresindeki önlemler hakkında bilgi aldı.

Pehlivan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına erişmesi ve Sivas'taki Kılıçkaya Barajı'nın da tahliye edilmesi gereken aşamaya gelmesi nedeniyle Kelkit ve Yeşilırmak Vadisi'nde su seviyesinin yükseldiğini, taşkınlar yaşandığını söyledi.

AFAD Başkanı Pehlivan, "Burada en çok bilinen planımız Türkiye Afet Müdahale Planı, kısa adıyla TAMP biliyorsunuz, devreye sokuluyor. Bu yaşadığımız, Tokat özelinde yaşadığımız afetler ve afet riskine karşı da bir yandan müdahale, bir yandan risk azaltma çalışması yapıldı." dedi.

Risk analizlerinin seri bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Pehlivan, şöyle devam etti: "Özellikle su yatakları söz konusu olduğu için DSİ ile çok yakın bir temas içerisinde çalışıldı. Son 5 gün içinde burada 2 bin 58 personel görev yaptı. Dronlar devredeydi, hala daha devrede. 24 saat esaslı bu tahkimatı hem personel aracıyla hem de teknolojik imkanları da kullanarak yapıldı."

Taşkın korumaya yönelik tahkimatların yapıldığına değinen Pehlivan, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını vurguladı.

