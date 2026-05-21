Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış kapıda, sıcaklıklar değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava gökyüzüne hakim olacak. Yurdun büyük bir bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, yağışların ani bastırması ihtimaline karşı özellikle sürücülerin ve açık alanda bulunan vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

O Bölgelerde Yağışlar "Kuvvetli" Olacak

Yapılan son tahminlere göre, yağışların bazı il ve bölgelerde yer yer çok daha kuvvetli esmesi ve metrekareye düşen yağış miktarının artması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen şanslı yerler şu şekilde sıralandı:

Marmara Bölgesi: Edirne, Çanakkale ve Balıkesir illeri dışındaki tüm Marmara genelinde,

Karadeniz Bölgesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde,

Akdeniz ve İç Anadolu: Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde,

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde.

Hava Sıcaklıkları Bölge Bölge Değişiyor

Hava sıcaklıklarında ise yurdun batısı ve doğusu arasında farklılıklar gözlenecek. Akdeniz ile İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece civarında artacağı tahmin ediliyor.

Buna karşın Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında azalacak. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanmayacak ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın Yönü ve Şiddeti

Rüzgarın genellikle yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı (poyraz ve karayel), doğu kesimlerinde ise güney yönlerden (lodos) hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış alan yerlerde ise yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

Meteoroloji'den Kritik "Tedbir" Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen bölgeler için özel bir uyarı notu yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."