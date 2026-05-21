Önce zam sonra indirim! Motorinde fiyat yeniden değişiyor
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
9 günlük tatilde nakit yükü ATM'lerde: Son gün uyarısı!

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca banka şubeleri, döviz büroları ve kuyumcular kapalı olacağından, nakit erişiminde tüm yük ATM'lere binecek. Özellikle hayvan pazarları, otogarlar ve turizm bölgelerinde işlem trafiğinin tavan yapması beklenirken; uzmanlar arıza ve nakit tükenmesi riskine karşı vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 08:12, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 08:16
Önümüzdeki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde finansal piyasalar, banka şubeleri, döviz büroları ve kuyumcular faaliyetlerine uzun bir ara vermeye hazırlanıyor. Dijital ödeme sistemlerinin hayatın her alanında yaygınlaşmasına rağmen; geleneksel kurbanlık alışverişleri, şehirlerarası seyahat harcamaları ve bayram öncesi artan genel tüketim eğilimi nedeniyle nakit talebinin oldukça yüksek seyretmesi öngörülüyor. Şubelerin kapalı olacağı bu uzun süreçte, nakit erişiminde tüm yük ve sorumluluk büyük ölçüde ATM'lerin üzerinde olacak.

Kritik Noktalarda İşlem Trafiği Tavan Yapacak

Yenişafak'tan Cabir Turğut'un haberine göre; bankacılık sektöründe her bankanın kendine özgü farklı para çekme limitleri uygulanırken, uzun tatil döneminde özellikle belirli lokasyonlarda olağanüstü yoğunluklar yaşanması bekleniyor. Analizlere göre; otogarlar, havalimanları, otoyol üzerindeki dinlenme tesisleri, popüler turizm bölgeleri ve canlı hayvan pazarlarının çevresindeki ATM'lerde bayram boyunca çok ciddi bir işlem trafiği oluşacak.

Yoğunluk, Arıza ve "Para Bitti" Riskini Artırıyor

Artan aşırı kullanım, ATM'lerde bazı teknik altyapı sorunlarını da beraberinde getirebilir. Yoğunluğun ve nakit talebinin tavan yapacağı Arife Günü'nde, bazı cihazlarda geçici nakit tükenmesi, hat/bağlantı sorunları ve mekanik arızalarla karşılaşmak mümkün olabiliyor.

Bankalardan Kritik Noktalara "Ek Nakit" Sevkiyatı

Yaklaşan yoğunluk öncesinde bankacılık sektörü de adeta teyakkuza geçti. Birçok banka, nakit akışının kesintisiz sürmesi amacıyla ATM kasalarına yönelik lojistik sevkiyat frekansını artırdı. Özellikle yoğunluk haritasında öne çıkan bölgeler için ek ikmal planlamaları yapıldı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, teknik ve mekanik sorunlara müdahale hızı daha yüksek olduğu için vatandaşların sokak aralarındaki bağımsız cihazlar yerine, mümkün mertebe şube bağlantılı ATM'leri tercih etmesi öneriliyor. Bankaların güvenlik, yazılım ve operasyon ekipleri bayram boyunca sahada nöbetçi olarak görev yapacak. Olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına, vatandaşların tatil başlamadan önce kart şifrelerini, mobil bankacılık erişimlerini ve günlük para çekme limitlerini kontrol etmesi büyük önem arz ediyor.

