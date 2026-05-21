Ders kitaplarının yanına 'Türk Dünyası Turu Rehberi' geliyor!

MEB tarafından yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlanan "Türk dünyası turu rehberi", ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere dağıtılacak. Müfredat düzenlemelerinden kültürel miras atölyelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan projelerle, gençlerin tarihsel bağlarını ve dil bilincini pekiştirmesi hedefleniyor.

Kaynak : Yeni Asya
Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 08:18, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 08:18
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde kültürel mirası daha görünür ve erişilebilir hale getirecek yeni uygulamaları peş peşe devreye alıyor. UNESCO iş birliklerinden Türk dünyasına yönelik hazırlanan öğrenci rehberlerine, kültürel miras atölyelerinden müfredat düzenlemelerine kadar uzanan geniş kapsamlı çalışmalarla, öğrencilerin tarih, dil ve medeniyet bilincinin en güçlü şekilde desteklenmesi amaçlanıyor. Bakanlık, yeni dönemde kültür odaklı eğitim projelerini tüm okul kademelerinde yaygınlaştırmayı planlıyor.

Türk Dili Ailesi Günü İçin Hazırlıklar Başladı

Yürütülen yoğun çalışmaların tam merkezinde Türk dili ve köklü kültürel miras başlığı yer alıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesinin ardından, MEB bu özel günde uluslararası görünürlüğü artıracak faaliyetler için stratejik hazırlıklarına hız verdi. Türk dilinin özgün yapısının korunması, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması ve küresel ölçekte tanıtılması amacıyla okul içi etkinlikler, öğretmen eğitimleri ve uluslararası iş birliği programlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Ders Kitaplarının Yanına "Türk Dünyası Rehberi"

Bu stratejik adımlar kapsamında en çok dikkat çeken projelerden biri de öğrenciler için özel olarak tasarlanan "Türk dünyası turu rehberi" oldu. Bakanlığın uzman kadroları tarafından mevcut öğretim programlarıyla tam uyumlu şekilde hazırlanan bu rehberin, yeni eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla eş zamanlı olarak öğrencilerin masalarında yer alması planlanıyor.

Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu

Kültürel zenginliğin ve tarihi değerlerin öğrencilere doğrudan, deneyimsel yöntemlerle aktarılması amacıyla yürütülen "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" projesi de yeni dönemde genişletilecek çalışmalar arasında yer alıyor. Proje kapsamında kurulacak kültürel miras atölyeleriyle öğrencilerin teorik bilgileri pratiğe dökmesi ve kendi tarihlerini yaşayarak öğrenmeleri hedefleniyor.

Merve Sefa Akıntürk

