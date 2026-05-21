Önce zam sonra indirim! Motorinde fiyat yeniden değişiyor
Önce zam sonra indirim! Motorinde fiyat yeniden değişiyor
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Türk aile yapısında keskin rol değişimi: Evin reisi kadın oldu!
Türk aile yapısında keskin rol değişimi: Evin reisi kadın oldu!
Uyuşturucu operasyonu: Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya'ya gözaltı kararı
Uyuşturucu operasyonu: Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya'ya gözaltı kararı
TOGG ile iş birliği yaptılar: Yerli navigasyon geliyor!
TOGG ile iş birliği yaptılar: Yerli navigasyon geliyor!
YKS ve LGS adaylarına uyarı: Zor sorular kazandırır!
YKS ve LGS adaylarına uyarı: Zor sorular kazandırır!
6 yaşındaki kız köpek yüzünden hayatını kaybetti!
6 yaşındaki kız köpek yüzünden hayatını kaybetti!
Varlık barışında son dakika değişikliği
Varlık barışında son dakika değişikliği
Ege'de nefes kesen gece: Yerli ve milli silahlar ilk kez savaş alanında
Ege'de nefes kesen gece: Yerli ve milli silahlar ilk kez savaş alanında
MEB liseliler için 2. yazılı örnek sorularını erişime açtı
MEB liseliler için 2. yazılı örnek sorularını erişime açtı
TÜİK açıkladı: Evlerin güvenliği çelik kapıya emanet!
TÜİK açıkladı: Evlerin güvenliği çelik kapıya emanet!
Prof. Demir: Çocuklar bilgisayar oyunları üzerinden avlanıyor
Prof. Demir: Çocuklar bilgisayar oyunları üzerinden avlanıyor
'Adisyon' çetesi iş başında: Kadınlar ağa düşürüyor, mekan hesap kesiyor
'Adisyon' çetesi iş başında: Kadınlar ağa düşürüyor, mekan hesap kesiyor
Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!
Konut ve kirada Nisan raporu: İşte kiraların en çok artığı il!
Aktivistlere terörist muamelesi: AB ülkeleri, İsrail Büyükelçilerini izahata çağırıyor
Aktivistlere terörist muamelesi: AB ülkeleri, İsrail Büyükelçilerini izahata çağırıyor
Bakan Tekin'den YKS ve mezun öğrencilere uyarı: Eski sorular bitti!
Bakan Tekin'den YKS ve mezun öğrencilere uyarı: Eski sorular bitti!
Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Uyuşturucu operasyonu: Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya'ya gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga başladı. Gelen ihbarlar ve teknik takipler neticesinde harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul ve Muğla'da belirlenen 25 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenleyerek, aralarında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin ve Mabel Matiz'in de bulunduğu çok sayıda tanınmış ismi gözaltına aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 08:20, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 09:31
Yazdır

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip neticesinde, ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına dair somut delillere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde harekete geçerek operasyona start verdi.

25 ADRESTE EŞ ZAMANLI BASKIN

Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı.

İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.

OPERASYONDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.

Liste şu şekilde: Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber