Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme: Deliller karartıldı, 26 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çok önemli bir virajın dönüldüğünü duyurdu. Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi koordinasyonunda; yeni deliller, HTS kayıtları ve delil karartma bulguları doğrultusunda 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatılarak 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2026 08:30, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2026 09:14
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kararlı duruş mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda her dosyanın üzerine titizlikle gittiklerini belirten Bakan Gürlek, adaletin mutlaka tecelli etmesi adına devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.

9 İlde Eş Zamanlı Şafak Operasyonu

Bakan Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada çok kritik bir aşamaya geçildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesinin koordinasyonunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Dosyada ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş, İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır."

"Hiçbir Delilin Karartılmasına Müsaade Etmeyeceğiz"

Soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanlığına ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Bakan Gürlek, yargının kararlı duruşunun altını çizdi. Gürlek, "Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği ve yakalanan şahısların ifade işlemleri için İzmir'e getirileceği öğrenildi. Soruşturmanın seyrine göre gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

