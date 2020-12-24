İhalematik programı (İ. Gündüz) Güncellendi

Aşağıdaki program, yazılımcısı tarafından 30/04/2015 tarihinde güncellenmiştir.

Aşağıdaki program "Ismail GÜNDÜZ" adlı ziyaretçimizce hazırlanmıştır.

2013,03

1 : Luzum Müzekkeresi yeniden düzenlendi.

2 : Tüm belgeler kod planına göre sayı kısımları güncellendi.

3 : Bazı belgelerdeki hatalar giderildi.

4 : Ana Sayfada belgelerin dizilişi yeniden düzenlendi

5 : Ödeme belgeleri artık KBS'den çıkartıldığı için programdan çıkartılarak buna göre gereksiz bilgi girişleri silindi.

6 : Kodlarda iyileştirmeler yapıldı.Sayfaların daha hızlı açılması için.

7 : Yazışma kodu yerine İdari Birim Kimlik Kodu eklendi.

8 : Hesaplamalar Sayfası yeni vergi oranlarına göre güncelleştirildi.

9 : Yeni formatta Teklif Mektubu eklendi.İdareler Teklif Mektuplarından istediklerini seçebilirler

10 : Mal alımları için hakediş raporu eklendi.

11 : Doğrudan limitleri 2013 yılı tebliğine uygun olarak güncellendi.

12 : 7 teklif alınabilecek şekilde olan yaklaşık maliyet ve piyasa fiyat araştırması tutanakları kaldırıldı.

13 : Az satırlı alımlar için tek sayfa teklif mektubu eklendi.

14 : Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi eklendi.

2014,01

1 : Doğrudan limitleri 2014/01nolu tebliğe uygun olarak güncellendi.

2 : Gereksiz bazı bilgi girişleri silindi.

3 : Muhasebat Genel Müdürlüğünün 17/01/2014 tarih ve 250.99/453 sayılı yazısı ile mali işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin teslim edilmesi/alınması, muhafazası ve ilgili mercilere gönderilmesine ilişkin yeni yazısı doğrultusunda "Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanağı " güncellenmiştir.

2014,02

1 : 1 Birim için fiyatlı teklif mektubu eklendi

2 Tüm belgeler 100 kalemlik alım için düzenlendi.

2015.02

1 : Doğrudan limitleri 2015/01nolu tebliğe uygun olarak güncellendi.

2 : Kodlarda iyileştirmeler yapıldı.Sayfaların daha hızlı açılması için.

3 : İdari Birim Kimlik Koduları düzenlendi.

Program zip formatında olup, indirmek için buraya tıklayınız.

Program önerilerinizi memurlar@gmail.com adresine iletebilirsiniz.