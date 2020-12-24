İhalematik programı (İ. Gündüz) Güncellendi
|24 Aralık 2020 16:30
|+Aa- Yazdır
Aşağıdaki program, yazılımcısı tarafından 30/04/2015 tarihinde güncellenmiştir.
Aşağıdaki program "Ismail GÜNDÜZ" adlı ziyaretçimizce hazırlanmıştır.
2013,03
1 : Luzum Müzekkeresi yeniden düzenlendi.
2 : Tüm belgeler kod planına göre sayı kısımları güncellendi.
3 : Bazı belgelerdeki hatalar giderildi.
4 : Ana Sayfada belgelerin dizilişi yeniden düzenlendi
5 : Ödeme belgeleri artık KBS'den çıkartıldığı için programdan çıkartılarak buna göre gereksiz bilgi girişleri silindi.
6 : Kodlarda iyileştirmeler yapıldı.Sayfaların daha hızlı açılması için.
7 : Yazışma kodu yerine İdari Birim Kimlik Kodu eklendi.
8 : Hesaplamalar Sayfası yeni vergi oranlarına göre güncelleştirildi.
9 : Yeni formatta Teklif Mektubu eklendi.İdareler Teklif Mektuplarından istediklerini seçebilirler
10 : Mal alımları için hakediş raporu eklendi.
11 : Doğrudan limitleri 2013 yılı tebliğine uygun olarak güncellendi.
12 : 7 teklif alınabilecek şekilde olan yaklaşık maliyet ve piyasa fiyat araştırması tutanakları kaldırıldı.
13 : Az satırlı alımlar için tek sayfa teklif mektubu eklendi.
14 : Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi eklendi.
2014,01
1 : Doğrudan limitleri 2014/01nolu tebliğe uygun olarak güncellendi.
2 : Gereksiz bazı bilgi girişleri silindi.
3 : Muhasebat Genel Müdürlüğünün 17/01/2014 tarih ve 250.99/453 sayılı yazısı ile mali işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin teslim edilmesi/alınması, muhafazası ve ilgili mercilere gönderilmesine ilişkin yeni yazısı doğrultusunda "Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanağı " güncellenmiştir.
2014,02
1 : 1 Birim için fiyatlı teklif mektubu eklendi
2 Tüm belgeler 100 kalemlik alım için düzenlendi.
2015.02
1 : Doğrudan limitleri 2015/01nolu tebliğe uygun olarak güncellendi.
2 : Kodlarda iyileştirmeler yapıldı.Sayfaların daha hızlı açılması için.
3 : İdari Birim Kimlik Koduları düzenlendi.
Program zip formatında olup, indirmek için buraya tıklayınız.
Program önerilerinizi memurlar@gmail.com adresine iletebilirsiniz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tüm kurumlar için izin programı (S. Taşçı)
11 Aralık 2015 09:10
|Ek Ders devam takip ve puantaj programı (KBS)
03 Kasım 2015 20:44
|Yurtiçi harcırah hesaplama programı 2015 (M.S. Atam)
26 Nisan 2015 00:05
|YİBO'lar için ambar stok programı- Güncellendi
02 Nisan 2015 09:15
|İşçi maaş programı (M. Kuru)- Güncellendi
13 Mart 2015 09:05
|Evrak kayıt programı (S. Taşçı)
10 Haziran 2014 18:01
|MEB personeli için maaş hesaplama programı (A. Yaşar)
29 Temmuz 2013 15:16
|Maaş hesaplama programı (M. E. GÖMÜK)
18 Temmuz 2013 11:55
|Apartman Yönetici Programı (E. Çınar)
13 Aralık 2012 22:00
|Okullar için müzik programı (R. Baloğlu)
17 Ağustos 2012 12:16