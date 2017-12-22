1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bireysel emekliliğe katılanın, görev yeri değişirse ne olur?

Bireysel emekliliğe katılan öğretmenin görev yeri değişmesi halinde bireysel emeklilik işlemleri nasıl yürütülecektir?
22 Aralık 2017 00:05
Yazdır
Bireysel emekliliğe katılanın, görev yeri değişirse ne olur?

28/3/2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun "Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi" başlıklı Ek 2. maddesi 4. fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:

"Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse bu madde kapsamındaki emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır."

Bu hükümlere göre; işyerleri değişen çalışanlar;

1-Otomatik olarak dahil edildiği bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır.

2- Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir.

3-Talep etmezse otomatik olarak dahil edildiği bir emeklilik sözleşmesi sonlandırılır.

4- Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

Kısacası; çalışanın yeni iş yerinde otomatik katılım kapsamında sunulan bir emeklilik planı varsa, mevcut sözleşmesindeki birikimi yeni işyerindeki plana aktarılır.

Yeni iş yerinde otomatik katılım kapsamında sunulan bir plan bulunmaması halinde çalışan mevcut sözleşmesine dilerse bireysel ödeme yapabilir. Çalışan kaktı payı ödemeye yönelik talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar emeklilik şirketine iletmesi gerekmektedir.

Ayrıca; 28/3/2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun "Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi" başlıklı Ek 2. maddesi 9. fıkrasındaki; "Çalışanın işvereni aracılığıyla bir emeklilik planına dahil olması, işveren tarafından şirket ve plan belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak kriterler, katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği fonlar, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme, cayma hakkı, çalışanın işyerinin değişmesi halinde işverenin çalışanı bir emeklilik planına dahil etmesi, işyeri değişikliğinde birikimin aktarılması, çalışma ilişkisi sona eren çalışanın talebi üzerine ilgili emeklilik planına ödeme yapması, ara verme, sistemden ayrılma, Devlet katkısının ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından belirlenir." hükümlerine göre işyerinin değişmesi halinde işverenin çalışanı bir emeklilik planına dahil etmesi, işyeri değişikliğinde birikimin aktarılması, çalışma ilişkisi sona eren çalışanın talebi üzerine ilgili emeklilik planına ödeme yapması gibi konularda müsteşarlık tarafından usul ve esaslar; Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir.

Bu yönetmelikte Çalışanın işyerinin değişmesi halinde ne yapılacağına dair bir açıklama bulunmamaktadır.

Otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilen bir öğretmenin görev yeri değişmesi halinde bireysel emeklilik işlemleri nasıl yürütülecektir?

Bu sorunun cevabına açık bir şeklide 09.11.2012 tarihli ve 28462 Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin "Çalışanın işyerinin değişmesi" başlıklı 22/H maddesinde bulunmaktadır.

"Çalışanın işyerinin değişmesi
MADDE 22/H - (1) Daha önce bu bölüm kapsamında bireysel emeklilik sistemine dahil edilen ve işyerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde bulunan bir çalışanın bireysel emeklilik hesabındaki birikimi ile varsa ödenen devlet katkısı, yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunması halinde, yeni işyerindeki plana aktarılır ve çalışanın sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi ile devlet katkısının hak edilmesine esas süresi yeni işyerindeki planda aynen korunur. Yeni plana aktarma şirket değişikliği gerektirmesi halinde aktarım, şirket değişikliği gerektirmemesi halinde ise plan değişikliği süreçleri Müsteşarlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İşyeri değişikliği sebebiyle çalışanın birikiminin ve devlet katkısının başka bir şirkete aktarılmasının gerektiği hallerde, 12 nci maddede belirtilen şirkette kalma süresine ilişkin kısıtlamalar uygulanmaz. İşyeri değişikliği sebebiyle şirket değişikliği gerekmeyen hallerde 11 inci madde kapsamındaki bir yıl içinde yapılabilecek plan değişikliği limiti dikkate alınmaz.

(2) Daha önce bu bölüm kapsamında bireysel emeklilik sistemine dahil edilen ve işyerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde bulunan bir çalışan, yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunmaması halinde, önceki işyerinde dahil olduğu emeklilik planı kapsamında Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde en az ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak asgari brüt ücretin yüzde üçü oranında katkı payı ödemeye devam edebilir. Yeni işyerinin kapsama alınması halinde, çalışan, işvereni tarafından 22/B maddesi hükümleri kapsamında yeni işyeri kapsamındaki emeklilik planına dahil edilir. Çalışanın yeni işyeri kapsamındaki emeklilik planına dahil edilmesi, şirket değişikliği gerektirmesi halinde aktarım, şirket değişikliği gerektirmemesi halinde ise plan değişikliği süreçleri Müsteşarlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. İşyeri değişen çalışanın yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunmaması ve çalışanın katkı payı ödemeye devam etmeyi talep etmemesi durumunda ilgili emeklilik sözleşmesinden ayrılma işlemi gerçekleştirilir. Çalışan katkı payı ödemeye yönelik talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır. Müsteşarlık, bu madde çerçevesindeki sözleşmeden ayrılma işlemlerine ilişkin esasları belirler.

(3) Bu bölüm kapsamında birden fazla sözleşmeye ödeme yapan çalışanın hizmet akdinin sonlanması sebebiyle, sonlanan akit uyarınca açılan sözleşme kapsamındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki tutarlar bu bölüm kapsamında yürürlükte bulunan sözleşmelerinden tercih ettiğine aktarılır veya Müsteşarlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili sözleşmeden ayrılma işlemi gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki aktarım Müsteşarlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür ve 12 nci maddede belirtilen şirkette kalma süresine ilişkin kısıtlamalar uygulanmaz."

Bu hükümlere göre;

1- Otomatik olarak dahil edildiği bir emeklilik planı olan bir öğretmen; eski görev yeri ile yeni görev yerindeki bireysel emeklik şirketi aynı ise görev yerinin değiştiği tarih itibarıyla sistemde bulunan bir çalışanın bireysel emeklilik hesabındaki birikimi ile varsa ödenen devlet katkısı, yeni işyerinde çalışanlara sunulan bir emeklilik planı bulunması halinde, yeni işyerindeki plana aktarılır.

2- Öğretmenin sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi ile devlet katkısının hak edilmesine esas süresi yeni işyerindeki planda aynen korunur.

3- Otomatik olarak dahil edildiği bir emeklilik planı olan bir öğretmen; eski görev yeri ile yeni görev yerindeki bireysel emeklik şirketi farklı ise aktarım süreçleri Müsteşarlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

4- Görev yeri değişikliği sebebiyle öğretmenim birikiminin ve devlet katkısının başka bir şirkete aktarılmasının gerektiği hallerde, Yönetmeliğin "Birikimin aktarımı" başlıklı12. maddesinde belirtilen iki yıl şirkette kalma süresi kısıtlaması uygulanmaz. İşyeri değişikliği sebebiyle şirket değişikliği gerekmeyen hallerde Yönetmeliğin "Emeklilik planı değişikliği" başlıklı 11. maddesi kapsamındaki bir yıl içinde yapılabilecek 4 kez plan değişikliği limiti dikkate alınmaz.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 16 2
Bu haber 36,195 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2018 yılına sarkan araştırma görevlisi ilanlarına atanacakların durumu ne olacak?
20 Aralık 2017 11:13		 İçişleri, 2015 tarihli görevde yükselme sınavını iptal etti
20 Aralık 2017 10:05
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek olanlar, mali haklarını alabilecek mi?
18 Aralık 2017 10:05		 Uzman erbaş'ın ek göstergesi 2500'ten 1833'e düşer mi?
15 Aralık 2017 00:05
İlanlar için, gazetelere 550 milyon TL para dağıtmak israf değil mi?
14 Aralık 2017 12:26		 KHK ile görevine iade edilen işçilerin mali hakları ödenmiyor
13 Aralık 2017 14:05
MEB okullarında seviye sınıfı oluşturuluyor
11 Aralık 2017 13:33		 Açıkta iken görevine iade edilen, mali haklarını neden alamaz?
11 Aralık 2017 10:04
FETÖ irtibatı olmayan tüm ÖYP'liler 33/a kadrolarına geri atanmalı!
08 Aralık 2017 10:40		 Torba kanundaki hükme göre, lojmanlar nasıl satılacak?
07 Aralık 2017 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahce düşmanlığı 1
cska moscow 1
21.12.2017 maccabi vs fenerbahçe doğuş maçı 2
tuğba yurt 1
efendi geçinip sürekli el hareketi yapan takım 1
damir javor 1
din anlatarak para kazanmak 1
Domagoj Vida 2
23.12.2017 a.konyaspor vs fenerbahçe maçı 8
Göztepe 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam