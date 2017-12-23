Unvanları 'memur' olarak değiştirilen gazilere geriye dönük olarak ödeme yapılacak mı?

Devlet Personel Başkanlığı, unvanları memur olarak değiştirilen gazilere, geriye dönük olarak ödeme yapılmayacağını belirtti

Bilindiği gibi, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 05 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya atanmaları ile ilgili önemli düzenlemeleri de beraberinde getirdi.

Buna göre, 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 15 Temmuz gazilerinden tazminat hakkından yararlandırılanların kendilerinden istihdam hakkından yararlanmaları ve ilköğretim, ortaokul, ilkokulu mezunu olmaları halinde atama teklifleri memur unvanları kadrolara yapılacaktır.

Ayrıca, 3713 sayılı Kanuna eklenen geçici 18 inci madde atanma hakkında bizzat kendisi yararlanan malul ve gazilerden hizmetli olarak görevlerine devam edenlerin 14 Aralık 2017 tarih itibarıyla kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın Memur olarak değiştirilmiştir.

İŞTE DPB YAZISI