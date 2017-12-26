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ÖSYM, 2016 ve 2017 KPSS sonuç kitaplarını yayınlamadı
KPSS'de hangi üniversitelerin hangi bölümlerinin başarılı olduğunu gösteren kitapçıklar iki yıldır yayımlanmıyor
ÖSYM, 2015 yılına kadar, tek tek bölüm bazında üniversitelerin KPSS'deki başarılarını gösteren kitapçıklar yayımlıyordu.
Bu konudaki son kitapçık "Yükseköğretim Programlarına Göre 2015 Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları Kitabı" adıyla 2015 yılında yayımlandı. Tıklayınız.
Ancak ÖSYM Başkanlığı 2 yıldır KPSS sonuçlarını kitaplarını yayımlamıyor.
Bu nedenle de araştırıcıların 2016 ve 2017 verileri üzerinden bir araştırma yapma imkanı olmuyor.
Konuyu yeni ÖSYM Başkanlığının dikkatine sunuyoruz.
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