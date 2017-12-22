22 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek, TBMM'de bütçe görüşmeleri kapanış oturumuna katılacak.

(Ankara/09.00/10.00/14.00)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, TBMM Genel Kurulunda yapılacak bütçe kapanış görüşmelerine katılacak.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakanlıkta, Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul edecek, Türk Tasarım Danışma Konseyi 17. Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/11.00)

2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ATO Konferans Salonu'nda düzenlenen UDEF ödül törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, bütçenin tümü üzerinde son konuşmaların yapılmasının ardından 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı oylanacak ve CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2016'ya ilişkin sosyal koruma ile bu yılın kasım ayına ait konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı ezici üstünlükle alınan kararın ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Ramallah/Kudüs/Tel Aviv)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Paris)

3- İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetiminde yapılan erken parlamento seçimlerinin sonucuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Barselona)

4- Kazakistan'daki Suriye konulu 8. Astana toplantısının ikinci ve son günü takip edilecek.

(Astana)

5- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanacak.

(Ankara/15.00)

2- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

- FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da bulunduğu 40 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili, 10'u tutuklu 36 askerin yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(Diyarbakır/ 10.00)

- İzmir'de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/09.30)

- Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlarca otoyol girişinde durdurulan 31'i tutuklu 81 sanığın yargılandığı dava görülecek.

(Kırklareli/09.00)

SPOR

1- Süper Lig'in 17. haftası, Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak.

(Antalya/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 17. haftanın açılış maçında Akın Çorap Giresunspor ile Gaziantepspor karşı karşıya gelecek.

(Giresun/18.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Kadınlar Kupa Voley final etabı Ankara'da başlayacak.

- Kupanın çeyrek finalinde Galatasaray-Beşiktaş, VakıfBank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor ve Fenerbahçe-Seramiksan maçları oynanacak.

(Ankara/12.00/14.00/16.30/18.30)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor ve Beşiktaş Mogaz-Selka Eskişehir maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/19.00)

6- Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Adana'da devam ediyor.

(Adana/10.00/19.00)