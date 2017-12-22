Balıkesir'deki çocuk yuvasında izin cezası isyanı: 7 kız öğrenci yaralandı

Başkentte, Atatürk Çocuk Yuvasında kalan 7 kız çocuğunun kesici aletlerle kendilerini yaraladığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesindeki çocuk yuvasında kalan bazı kız çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmaya karıştığı iddia edilen çocukların yuva yönetimi tarafından hafta sonu izinlerinin iptal edildiği gerekçesiyle bu çocuklar ile idare arasında gerginlik yaşandı.

Odalarındaki bazı eşyalara zarar veren çocuklar, kesici aletlerle kendilerini yaraladı.

Durumun bildirilmesi edilmesi üzerine yurda çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluştuğu belirtilen 7 kız çocuğu, yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.

Yaralı kız çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.