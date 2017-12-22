Çavuşoğlu: Makedonya, Türkiye'yi terör örgütü FETÖ'ye karşı destekliyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkçe'nin muhafaza edilerek kullanılmasının önemine dikkati çekerek, "Türkiye sadece Balkanlar'ın değil dünya çapında Türkçe'nin korunmasıyla ilgili faaliyetlerini sürdürmektedir." dedi.

Çavuşoğlu, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğince (MATÜSİTEB) düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm Makedonyalıların 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı.

Günümüze kadar gerek Makedonya'daki gerekse Balkanlar'ın diğer bölgelerindeki gelişmelerin dünya tarihiyle beraber Türkiye tarihini de doğrudan etkilediğini belirten Çavuşoğlu, Anadolu ile Balkanlar'ın adeta beraber gülüp, beraber ağladıklarını söyledi.

Dilin bir milletin bütünlüğünü koruyabilmesinin asli unsuru olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Dile sahip çıkmadan ne kültür ne gelenek ne de diğer hasletler muhafaza edilebilir." ifadesini kullandı.

Makedonya gibi çok farklı kültürle ev sahipliği yapan bir ülkede Türkçe'nin muhafaza edilerek kullanılmasının Makedonya'nın kendi tarihinin araştırılması ve bu tarihe ışık tutulması bakımından son derece önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye sadece Balkanlar'ın değil dünya çapında Türkçe'nin korunmasıyla ilgili faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları aracılığıyla çok çeşitli coğrafyalarda kardeşlerimizin ana dillerine sahip çıkmalarına ve ilgi duyanların Türkçe öğrenmelerine destek olmaktadır. Türkçe konusunda duyduğumuz bu hassasiyetle aynı doğrultuda bu coğrafyadaki mimari ve kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillerin bu mirastan gerektiği gibi yararlanmalarını sağlamak için de bir çok proje yürütülmektedir."

Bayramların, birlik ve dirliğin en müstesna sembolleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu birliği hedef alan her girişim karşısında dikileceğiz kardeşlerim. Türkiye'de 15 Temmuz gecesi canları pahasına sokaklara dökülen milletimizin kaderi tarih boyunca Makedonya halkının kaderiyle örtüşmüştür. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla aziz milletimiz meydanlara indi. 15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristleri bertaraf ettiğinde yüreğinde bizim hissettiklerimizi hisseden milletimizin zaferinin coşkusunu yürekten paylaşan Makedonyalı kardeşlerimize muhabbetimiz çok çok büyüktür."

- "Makedonya, Türkiye'yi terör örgütü FETÖ'ye karşı destekliyor"

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de Makedonyalı Türklerin eğitim bayramını kutladı. Zaev, bu bayramın 2 ülke arasındaki geleneksel dostluk ve mükemmel iş birliğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Makedonya'ya dostluk eli uzatan ilk ülke olduğunu hatırlatan Zaev, Türkiye'nin ülkesine her alanda iş birliği ve yardıma hazır bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin kurulmasında en önemli iki halkanın "açıklık" ve "yakın iş birliği" olduğuna dikkati çeken Zaev, "Makedonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin sürekli gelişimine katkıya şahidiz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk nasıl iş birliği yapılacağının örneğidir." diye konuştu.

NATO üyesi olarak Türkiye'den her zaman koşulsuz ve tam destek aldıklarına işaret eden Zaev, "Sadece bu şekilde Batı Balkanlar daha güvenli, daha güçlü olacak ve iş birliği daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bölge ve ötesi için örnek olması gerektiğini anlatan Zaev, "Makedonya, Türkiye'yi terör örgütü FETÖ'ye karşı destekliyor ve bunu gelecekteki dostluğumuzla göstereceğiz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Zaev, Türkiye ile bir çok alanda yaklaşık 100 iş birliği anlaşmalarının bulunduğunu bildirdi.

- "Türklüğün kalbi burada atıyor"

Makedonya'nın dış yatırımlardan sorumlu Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil de geçmişte de olduğu gibi bugün de Türklerin sorunlarını gündeme getirdiklerini ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceklerini söyledi.

Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen etkinliklerin geleneksel hale getirilmesinden dolayı MATÜSİTEB ve TİKA'ya teşekkür eden Kahil, "Türklüğün kalbi burada atıyor." dedi.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin ise kurum olarak daha fazla çalışacaklarını ve Türklerin kalkınmasına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmalar boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi anıldığında salonda alkış, FETÖ geçtiğinde ise "yuh" sesleri yükseldi.

Program kapsamında Balkanlar ve Doğu Avrupa coğrafyasından misafir edilen okullarda Türkçe eğitim alan misafir öğrencilere hediye verildi.

Etkinlik, Hande Yener'in konseriyle sona erdi.