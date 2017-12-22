1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çavuşoğlu: Makedonya, Türkiye'yi terör örgütü FETÖ'ye karşı destekliyor

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de Makedonyalı Türklerin eğitim bayramını kutladı. Zaev, bu bayramın 2 ülke arasındaki geleneksel dostluk ve mükemmel iş birliğinin kanıtı olduğunu ifade etti.
22 Aralık 2017 01:13
Yazdır
Çavuşoğlu: Makedonya, Türkiye'yi terör örgütü FETÖ'ye karşı destekliyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkçe'nin muhafaza edilerek kullanılmasının önemine dikkati çekerek, "Türkiye sadece Balkanlar'ın değil dünya çapında Türkçe'nin korunmasıyla ilgili faaliyetlerini sürdürmektedir." dedi.

Çavuşoğlu, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğince (MATÜSİTEB) düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm Makedonyalıların 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutladı.

Günümüze kadar gerek Makedonya'daki gerekse Balkanlar'ın diğer bölgelerindeki gelişmelerin dünya tarihiyle beraber Türkiye tarihini de doğrudan etkilediğini belirten Çavuşoğlu, Anadolu ile Balkanlar'ın adeta beraber gülüp, beraber ağladıklarını söyledi.

Dilin bir milletin bütünlüğünü koruyabilmesinin asli unsuru olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Dile sahip çıkmadan ne kültür ne gelenek ne de diğer hasletler muhafaza edilebilir." ifadesini kullandı.

Makedonya gibi çok farklı kültürle ev sahipliği yapan bir ülkede Türkçe'nin muhafaza edilerek kullanılmasının Makedonya'nın kendi tarihinin araştırılması ve bu tarihe ışık tutulması bakımından son derece önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye sadece Balkanlar'ın değil dünya çapında Türkçe'nin korunmasıyla ilgili faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve devletimizin diğer ilgili kurum ve kuruluşları aracılığıyla çok çeşitli coğrafyalarda kardeşlerimizin ana dillerine sahip çıkmalarına ve ilgi duyanların Türkçe öğrenmelerine destek olmaktadır. Türkçe konusunda duyduğumuz bu hassasiyetle aynı doğrultuda bu coğrafyadaki mimari ve kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillerin bu mirastan gerektiği gibi yararlanmalarını sağlamak için de bir çok proje yürütülmektedir."

Bayramların, birlik ve dirliğin en müstesna sembolleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu birliği hedef alan her girişim karşısında dikileceğiz kardeşlerim. Türkiye'de 15 Temmuz gecesi canları pahasına sokaklara dökülen milletimizin kaderi tarih boyunca Makedonya halkının kaderiyle örtüşmüştür. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla aziz milletimiz meydanlara indi. 15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristleri bertaraf ettiğinde yüreğinde bizim hissettiklerimizi hisseden milletimizin zaferinin coşkusunu yürekten paylaşan Makedonyalı kardeşlerimize muhabbetimiz çok çok büyüktür."

- "Makedonya, Türkiye'yi terör örgütü FETÖ'ye karşı destekliyor"

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de Makedonyalı Türklerin eğitim bayramını kutladı. Zaev, bu bayramın 2 ülke arasındaki geleneksel dostluk ve mükemmel iş birliğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Makedonya'ya dostluk eli uzatan ilk ülke olduğunu hatırlatan Zaev, Türkiye'nin ülkesine her alanda iş birliği ve yardıma hazır bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin kurulmasında en önemli iki halkanın "açıklık" ve "yakın iş birliği" olduğuna dikkati çeken Zaev, "Makedonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin sürekli gelişimine katkıya şahidiz. Ülkelerimiz arasındaki dostluk nasıl iş birliği yapılacağının örneğidir." diye konuştu.

NATO üyesi olarak Türkiye'den her zaman koşulsuz ve tam destek aldıklarına işaret eden Zaev, "Sadece bu şekilde Batı Balkanlar daha güvenli, daha güçlü olacak ve iş birliği daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bölge ve ötesi için örnek olması gerektiğini anlatan Zaev, "Makedonya, Türkiye'yi terör örgütü FETÖ'ye karşı destekliyor ve bunu gelecekteki dostluğumuzla göstereceğiz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Zaev, Türkiye ile bir çok alanda yaklaşık 100 iş birliği anlaşmalarının bulunduğunu bildirdi.

- "Türklüğün kalbi burada atıyor"

Makedonya'nın dış yatırımlardan sorumlu Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil de geçmişte de olduğu gibi bugün de Türklerin sorunlarını gündeme getirdiklerini ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceklerini söyledi.

Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen etkinliklerin geleneksel hale getirilmesinden dolayı MATÜSİTEB ve TİKA'ya teşekkür eden Kahil, "Türklüğün kalbi burada atıyor." dedi.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin ise kurum olarak daha fazla çalışacaklarını ve Türklerin kalkınmasına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmalar boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi anıldığında salonda alkış, FETÖ geçtiğinde ise "yuh" sesleri yükseldi.

Program kapsamında Balkanlar ve Doğu Avrupa coğrafyasından misafir edilen okullarda Türkçe eğitim alan misafir öğrencilere hediye verildi.

Etkinlik, Hande Yener'in konseriyle sona erdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 2 2
Bu haber 1,857 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2017 00:01		 Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen K.lığını ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:16
Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:10		 Soylu, 'Fetullah Gülen'le görüştüğü' iddiasını yalanladı
23 Aralık 2017 22:43
'Uçakların attığı bombalar sahte' iddiasına yanıt
23 Aralık 2017 22:28		 Metin Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' açıklaması
23 Aralık 2017 22:23
İsrail'de gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest
23 Aralık 2017 21:45		 Başbakan Yıldırım'dan 'Noel' mesajı
23 Aralık 2017 21:23
Ak Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu
23 Aralık 2017 20:59		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan ayrıldı
23 Aralık 2017 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sen fakirsin ama para bulamazsın 2
nikola kalinic 1
serkan kırıntılı 1
nicolas gaitan 1
errick mccollum 1
sakal bırakmayan erkeği kadın zannedersin 2
22.12.2017 anadolu efes vs olympiakos maçı 1
hem dindar hem atatürkçü olan insan 2
kocasının üstüne kızgın yağ döken kadın 4
araç muayenesi 3
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam