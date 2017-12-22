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Ağbal: Türkiye ekonomisi büyüme serüvenine devam edecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İnşallah, bu yıl sonu itibarıyla Türkiye ekonomisi gerçekten olağanüstü bir performans gösterecek ve yılbaşında ortaya konulan bütün karamsar görüşleri ters yüz edecek şekilde büyüme serüvenine devam edecek. Bundan hepimizin memnun olması gerekir." dedi.
22 Aralık 2017 01:00
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Ağbal: Türkiye ekonomisi büyüme serüvenine devam edecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İnşallah, bu yıl sonu itibarıyla Türkiye ekonomisi gerçekten olağanüstü bir performans gösterecek ve yılbaşında ortaya konulan bütün karamsar görüşleri ters yüz edecek şekilde büyüme serüvenine devam edecek. Bundan hepimizin memnun olması gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2016 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ağbal, taşeron düzenlemesinde, hangi kurumlarda çalışacak personelin kapsama alınacağıyla ilgili değerlendirmenin yapıldığını söyledi. Ağbal, "Bir iki gün içerisinde bu işler bitmiş olacak." dedi.

Bu yıl içerisinde defterdarlık uzman yardımcısı, gelir uzman yardımcısı, devlet gelir uzman yardımcısı olarak farklı unvanlarda eleman alınacağını ifade eden Ağbal, 2018 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulacak risk analiz merkezi için personel alımı yoluna gidileceği bilgisini verdi.

2017 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin rekor kırdığını, yüzde 11'in üzerinde bir büyüme kaydettiğini anımsatan Ağbal, "Aynı zamanda 2017 yılının arka arkaya üç çeyrek büyüme ortalaması da yüzde 7'nin üzerinde. İnşallah, bu yıl sonu itibarıyla da Türkiye ekonomisi gerçekten olağanüstü bir performans gösterecek ve yılbaşında ortaya konulan bütün karamsar görüşleri ters yüz edecek şekilde büyüme serüvenine devam edecek. Bundan hepimizin memnun olması gerekir." diye konuştu.

2017'de Türkiye ekonomisindeki büyümenin, hem sürekli büyümeyi işaret eden hem de gelecek yıla da olumlu sinyaller veren bir büyüme olduğunu ifade eden Ağbal, "Türkiye ekonomisinin ilk 3 çeyrekteki büyümesi genele yaygın bir büyüme. Bütün sektörlerde büyüme yukarı yönlü devam ediyor. Bütün sektörlere yayılmış büyüme, 80 milyon Türk milletinin hep beraber kazanması demek. İnşallah bu büyüme 2018 yılında da devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Ağbal, Türkiye ekonomisinin, küresel finansal kriz içerisinde gerçekten büyümeyi ve istihdam artışını sağlayan nadir ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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