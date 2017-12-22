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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Veli Kurt yaşamını yitirdi, yanında bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Altınoluk Mahallesi'nin Özdemir mevkiinde Veli Kurt'un (20) kullandığı 10 KM 856 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı. İçinde 3 kişi bulunan otomobil, hurda yığınına dönerken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye kurtarma ekibi, sıkışanları araçtan çıkarttı. Sürücü Veli Kurt'un yaşamını yitirdiği öğrenilirken, 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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