2018 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile 2016 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

2016 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'de son 15 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini, ekonominin büyüdüğünü belirtti.

Ekonomide verimliliğin ve birçok alanda ekonominin rekabetçilik gücünün arttığını dile getiren Ağbal, 2018'de büyüme performansının devam edeceğini bugünden söyleyebildiklerini vurguladı.

Ağbal, ekonominin barometresi sayılabilecek birçok gösterge açıklandığında ekonomideki büyümenin genele yayıldığını, 2018'in ilk çeyreğinde de bu büyümenin devam edeceğini gördüklerini anlattı.

Bakan Ağbal, bu dönemde herkesin zenginleştiğini, kişilerin satın alma gücü ile istihdamın arttığını sözlerine ekledi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile 2016 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri sona erdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, görüşmelerin tamamlanmasının ardından, birleşimi, tasarılar üzerinde son konuşmalar ile tümünün oylanmasının yapılması için bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurulda, tasarıların tümünün oylanması sonrası CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına dair görüşmeler de yapılacak.

Öte yandan, AK Parti'li milletvekilleri, görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurulda hatıra fotoğraf çektirdi.