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Irak Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında anlaşma
Bakanlık ile YÖK arasında "akademik alanda iş birliği ve koordinasyon" anlaşması imzalandı
Irak Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "akademik alanda iş birliği ve koordinasyon" anlaşması imzalandığı bildirildi.
Irak Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-İsa'nın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki heyeti başkent Bağdat'ta kabul ettiği duyuruldu.
Açıklamada, Bakanlık ile YÖK arasında "akademik alanda iş birliği ve koordinasyon" anlaşması imzalandığı belirtildi.
Ayrıca açıklamada, görüşmede Osmanlı arşivlerinde Irak tarihini incelemek üzere Iraklı öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere gönderilmesi için özel mekanizmalar belirlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
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