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3. Havalimanında ilk uçuş 26 Şubat'ta

Yapımı devam eden Yeni Havalimanı'nda ilk deneme uçuşunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olan 26 Şubat'ta yapacak
22 Aralık 2017 06:10
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3. Havalimanında ilk uçuş 26 Şubat'ta

HAZAL ATEŞ

Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Yeni Havalimanı, tarihi hamlelere hazırlanıyor. Tamamlanan pistte ilk deneme uçuşunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü olan 26 Şubat 2018'de yapacak. THY kargo hizmetleri için hangar inşaatına başlarken, 15 havayolu şirketi yer için sıraya girdi. Dev kuruluşlar hastane arazisi istiyor. Kolin İnşaat Yönetim Kurulu ve İNTES'in Başkanı Celal Koloğlu, havalimanında son durum ve ekonomiyle ilgili tespitlerde bulundu:

TOPLAM ÜÇ KULE: İki bağımsız pist, 1 milyon 200 bin metrekare kapalı alanlı terminal binası, 30 bin araçlı kapalı otopark 29 Ekim 2018'de açılacak. Bu pistlerde aynı anda iniş-kalkış olacak. Biri bitti, testler yapılıyor. Altı pistin tamamı bittiğinde toplam 3 kule olacak.

DAĞLARI KAZDIK: İki pist ve terminal için dağları kazdık. 530 milyon metreküp kazı, 200 milyon metreküp dolgu yapıldı. Atatürk Barajı'nın dolgusu 20 milyon metreküptü. En büyük maliyet burada çıktı.

THY AĞIRLIKLI OLACAK: Türkiye şu andaki aktarma (hub) olarak bölgenin tek havaalanı olacak. Ağırlıklı THY kullanacak.

UNIFREE'YLE YOLA DEVAM: Havalimanının duty free işletmesini Alman Unifree'ye verecektik. Bu kadar yolcu gelir mi diye tereddütleri oldu. Görüşmelerde tereddütleri giderildi.

15 ŞİRKET BAŞVURDU: Terminalden yer alabilmek için yoğun müracaat var. Singapur Airlines, Katar dahil görüştüğümüz 10-15 şirket var.

KUR MALİYETLERİ ARTIRDI: Döviz kuru maliyetlerimizi artırdı. Sübvanse etmek için ek kredi alıp devam edeceğiz. Bu metot bugüne kadarki YİD'lerden farklı. Devletin cebinden beş kuruş çıkmayacak, ama her yıl 886 milyon euro+KDV alacak.

GARANTİNİN ÜZERİNDE YOLCU: Bir aksilik olmazsa zaten verilen garantinin üzerinde yolcu gelecek.

KİT'LERDE PAZARLIK ÜCRETTE KİLİTLENDİ

Ulusal İstihdam Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Toplantısı dün Çalışma Bakanlığı, işçi-işveren sendikaları ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda taşeron işçilerin kadro konusu da gündeme geldi. Özellikle 50 bin KİT çalışanı için süren pazarlık ele alındı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemesinin kapsayıcı olacağını açıklarken, KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınmasında ücret konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Hükümet kanadı bu kurumlarda yüksek ücretle çalışan personelin kadroya alınmasında temkinli davranıyor. Türk-İş kanadı ise aksi yönde görüş bildiriyor.
Sabah
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