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Türk-Macar dostluğu hakkında Cumhurbaşkanı'nın yazısı

Türkiye ve Macaristan'ın ortak geçmiş birikimine sahip iki müttefik ülke olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşadamlarımızın katkısıyla Türk-Macar ilişkilerinin daha da parlak bir geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Bizden önceki nesillerden aldığımız Türk- Macar dostluğu bayrağını bizden sonraki nesillerin de layıkıyla taşıyacağına eminim" dedi
22 Aralık 2017 06:40
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Türk-Macar dostluğu hakkında Cumhurbaşkanı'nın yazısı

Türkiye ve Macaristan ortak bir geçmişin birikimi ve bilinciyle birbirlerini dost olarak gören iki müttefik ülkedir. İki ülkenin tarihleri her biri diğerinden etkileyici centilmenlik ve kadirşinaslık hikayeleriyle doludur. Macaristan Parlamentosu, 1922 yılında Türk halkının bağımsızlık zaferini ilk kutlayanlar arasında yer almıştır. Macarların, Gazi Mustafa Kemal'in toprağa verildiği gün kamu kurumlarına ve evlerine siyah bayrak asmalarını, milletimiz asla unutmamıştır. Bugün, Budapeşte'deki Abdürrahman Abdi Paşa'nın mezarını ziyaret eden bir Türk, Abdi Paşa'nın mezar taşında Macar dostlarımız tarafından yazdırılmış "Kahraman düşmandı, rahat uyusun" yazısıyla karşılaşır. Aynı şekilde, Sultan Abdülmecid Osmanlıya sığınan Macar ulusal kahramanı Lajos Kossuth ve beraberindekilerin kendilerine teslim edilmesini isteyenlere "Tacımı, tahtımı veririm, ama ülkeme sığınanları asla vermem" diyerek onlara sahip çıkmıştır. Gül Baba Türbesi başta olmak üzere Macaristan'da bulunan eserler, ortak tarihi ve kültürel mirasımızın önem atfettiğimiz sembolleridir.

İkili ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Bu ortak geçmişten aldığımız ilhamla Başbakanlığım döneminde Macaristan Başbakanı kıymetli dostum Sayın Viktor Orban ile birlikte iki ülke arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" (YDSK) kurulması kararı aldık. Başbakan Viktor Orban'ın 17-18 Aralık 2013 tarihlerinde ülkemize yaptığı resmi ziyaret sırasında da, Başbakanlar düzeyinde ilk Konsey Toplantısını gerçekleştirdik ve böylece ilişkilerimizi stratejik işbirliği düzeyine çıkarttık.

Bu bağlamda, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde kısa sürede önemli bir mesafe kat ettik. 2000 yılında 326 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimizi 2016 yılı sonunda 2.1 milyar dolara yükselttik.

Bu rakam ikili ticari işbirliğimizin süratle geliştiğine işaret etse de ortak hedefimiz olarak belirlenen 5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğini de göstermektedir.

Bu hedef doğrultusunda çalışan Türk ve Macar işadamlarını başarıları nedeniyle kutluyor, önümüzdeki dönemde ülkelerimizin işbirliğini daha ileri boyutlara taşıyacak yeni ortaklıklara ve projelere imza atacaklarına inanıyorum. Her iki ülkenin yönetiminde mevcut işbirliğini geliştirmek için gerekli siyasi iradenin olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Afrika'da iki ülke için önemli fırsatlar var

Stratejik işbirliği mekanizmasının üçüncü ve son toplantısı, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Başbakan Sayın Viktor Orban eşbaşkanlığında 30 Haziran 2017 tarihinde ülkemizde gerçekleştirildi.

Her iki taraftan çok sayıda bakanın katılımıyla yapılan toplantı, somut işbirliği projeleriyle ilişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıdı.

Türk ve Macar işadamları için sadece Avrupa'da değil Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi bölgelerde de önemli fırsatlar olduğu kanaatindeyim.

Birincisi Budapeşte'de 17 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen "Türkiye-Macaristan Afrika İş Forumu", bu imkanları değerlendirmeye vesile oldu. Türk ve Macar işadamlarının bu gibi etkinlikler vesilesiyle daha fazla bir araya gelmelerinde fayda görüyorum.

Macaristan'da sayıları 3000'e yaklaşan vatandaşlarımız ve Türkiye'deki Macar vatandaşları, ülkelerimiz arasındaki en kuvvetli bağlardandır. Bu vatandaşlarımızın, Macaristan'ın sosyal, ekonomik, kültürel hayatına aktif şekilde katılımlarına büyük önem veriyoruz.

Yine, iki ülke arasındaki önemli köprülerden birini teşkil eden turizmin gelişmesinden memnuniyet duyuyor ve daha da gelişmesini arzuluyoruz.

İşadamlarımızın katkısıyla önümüzdeki dönemde Türk Macar ilişkilerinin daha da parlak bir geleceğe yürüyeceğine inanıyorum.

Bizden önceki nesillerden aldığımız ve her alanda birlikte ileriye taşıdığımız Türk-Macar dostluğu bayrağını bizden sonraki nesillerin de layıkıyla taşıyacağına eminim.

Sabah
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