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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kararını değerlendirdi
BM'de 128 oyla kabul edilen Kudüs kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye yazdı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaları:
Kudüs konusunda BM Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz.
Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
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