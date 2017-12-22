28 Şubat'ın faillerine 60 müebbet talep edildi

YÜKSEL TEMEL

Türkiye'nin gördüğü son darbeye ilişkin davada sona gelindi. 1997'de genel başkanlığını Necmettin Erbakan'ın yaptığı Refah Partisi ile Tansu Çiller'in yaptığı Doğru Yol Partisi'nin oluşturduğu Refah-Yol koalisyonunu hedef alan "Post modern darbeye" ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcının hazırladığı mütalaa tamamlandı. 4 buçuk yıldır görülen tarihi davanın 93. celsesine sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, 103 sanıktan 60'ının "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Dönemin aktörlerinden Genelkurmay Başkanı emekli Org. İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Org. Çevik Bir, 'Sincan'da tankları yürüten komutan' olarak bilinen Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Erdal Ceylanoğlu, 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç gibi isimler de cezalandırılması istenen sanıklar arasında bulunuyor. Mütalaada şu ifadeler yer aldı:

28 Şubatta Genelkurmay'da kamuoyunu etkilemeye ve ilgili merciler üzerinde baskı oluşturmaya dönük faaliyetlerde bulundu.

Brifing, bildiri yoluyla "ön uyarı" yapıldı, kamuoyu oluşturuldu ve manipülasyon aracı olarak kullanıldı.

Fadime Şahin, Ali Kalkancı ve Müslüm Gündüz olayları da psikolojik harp unsurları olarak kullanıldı.

FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ YAPTILAR

Dönemin Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nın bilgisi dahilinde, Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay Karargahı ve bağlı birliklerinde görevli general ve amirallerden oluşan sanıklar "Batı Çalışma Grubu" kapsamında fikir ve eylem birliği içinde iştirak ettiler.

Bu sanıklarla birlikte YÖK personeli sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlaşılmıştır.

DARBE BÇG ÜZERİNDE YAPILDI

Batı Çalışma Grubu (BÇG) 10 Nisan 1997'de kurulmasından önce de 'kriz masası grubu' adı altında faaliyete geçti.

Bu yapı 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının alınmasını sağladı. Söz konusu kararların oluşturduğu siyasi kaos ve basının kamuoyunu hükümete karşı yönlendirmesi sonucu BÇG'nin, hiçbir demokratik ülkede kabul edilemeyecek şekilde halkın oyları ile seçilmiş ve meclisten güvenoyu almış hükümeti cebir ve şiddet kullanmak suretiyle ıskat etmek amacıyla emir yazılmasını sağlayıp hükümeti ıskat etme iradelerini resmileştirdikleri anlaşılmıştır.

SİNCAN'DA TANKLAR YÜRÜTÜLDÜ

Askeri güvenlik bürokrasisi siyaseti etkilemek için kullandığı bir yöntemde gücünü göstermek ve yapabileceklerini hatırlatmaktır.

Nitekim 4 Şubat 1997'de Sincan'dan geçen tanklar gazetelerde 'TSK'nın gövde gösterisi' olarak yer bulmuştur.

Refahyol koalisyonu döneminde Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Kudüs Gecesi'nde sahnelenen bir oyun şeriat propagandasına dönüştüğü iddialarının basında yer alması üzerine, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na bağlı tanklar Sincan caddelerinden geçmişlerdir.

ÖNCE SAVUNMA, SONRA KARAR...

Sanıkların savunmaları 8 Ocak'ta yapılacak duruşmada alınacak. Savunma sonrasında ise mahkeme nihai kararını vermiş olacak. Karara ilişkin net bir tarih olmamakla birlikte, mahkemenin "post modern" darbenin 20'nci yılına denk gelen önümüzdeki 28 Şubat'ta bu kararını açıklayabileceği değerlendiriliyor. Savunmaların uzaması halinde, kararın açıklanması daha ileri bir tarihi bulabilir.

İŞTE O 60 DARBECİ HAİN

Ağırlaştırılmış müebbet istenensanıklar:İsmail Hakkı Karadayı, ÇevikBir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak,Muhittin E. Şenel, Kenan Deniz,İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, ÇetinSaner, Kamuran Orhon, VuralAvar, Hayri B. Alpkaya, HikmetKöksal, Ahmet Çörekçi, İdrisKoralp, Fevzi Türkeri, ÇetinDizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık,İbrahim S. Yazıcı, Abdurrahman Y.Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, MustafaBabacan, Orhan Nalcioğlu, İsrafilAydın, Cevat T. Özkaynak, AyhanCansevgisi, Orhan Yöney, ErsinYılmaz, Köksal Karabay, HüsnüDağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail R.Sürmer, Şevket Turan, Metin Y.Yükselen, Şükrü Sarıışık, RefikZeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan,Aydan Erol, Mustafa H. Bural, YahyaK. Yakışkan, Yahya C. Özarslan,Ziya Batur, Bahaddin Çelik, RuşenBozkurt, Ünal Akbulut, Sezai K.Ökte, Cengiz Çetinkaya, AhmetAka, Alican Türk, Osman A. Kurtay,Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner,Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin,İzzettin İyigün, Halil K. Gürüz, SedatArıtürk ve Erdoğan Öznal.

39 KİŞİ HAKKINDA BERAAT İSTENDİ

Savcı mütalaasında aralarında Abdullah Kılıçarslan, Adem Demir, Ahmet Dağcı, Ahmet Atalay Efeer, Ahmet Nazmi Solmaz, Ahmet Ziya Öztoprak, Arslan Daştan, Arslan Güner, Bertay Turgut, Celalettin Bacanlı'nın da olduğu 39 isim hakkında beraat istendi.