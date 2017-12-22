İşte FETÖ'cü hainlerin kaçış rotası

NAZİF KARAMAN

ABD'deki Türkiye'ye kumpas davasında tanıklık yapan FETÖ firarisi Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinde "Belgeleri saklaması için anneme verdim" demesi üzerine, ailesi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Halk Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı davada FBI'dan aldığı 50 bin dolar karşılığı tanıklık yapan eski komiser yardımcısı ve FETÖ şüphelisi Hüseyin Korkmaz'ın kaçışına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Ayşe Korkmaz ve baba Mustafa Korkmaz ile kız kardeşinin izine ulaştı.

OTEL KAYDI

Babası Mustafa Korkmaz ve annesi Ayşe Korkmaz'ın 30 Nisan 2017 tarihinde Artvin Hopa'daki bir otelde konaklama kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Anne ve babanın Artvin üzerinden yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yaptıkları ileri sürüldü. Mustafa Korkmaz hakkında aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Korkmaz'ın kız kardeşi Şerife Nur Korkmaz'ın ise 16 Eylül 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu saptandı.

STV'DE METHİYE DÜZDÜ

15 Temmuz'un ardından eşi ve çocuğu ile firar ettiği bilinen Hüseyin Korkmaz'ın anne babası ve kız kardeşini yurtdışında FETÖ himayesine aldırdığı zannediliyor. Bilindiği gibi firari anne Ayşe Korkmaz, oğlunun tutuklu bulunduğu günlerde örgütün televizyonu STV'ye çıkarak şüpheli oğluna methiyeler dizmişti.

AVUK ATI KAÇIRDI

FBI'ın paralı tanığı Hüseyin Korkmaz'ın kaçışını ise ByLock kullanıcısı avukatı Ertuğrul Gazi Alperen'in organize ettiği, belirtilmiş Alperen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.