İngiltere'nin İpek kararı: Yatırım yok, hile var

EDA IŞIK

Türkiye'den kaçarak İngiltere'ye sığınan Akın İpek bu ülkede de yargının kıskacı altına girdi. FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminin hemen ardından firari FETÖ sanığı Akın İpek, yerel seçimlerden bir hafta önce 24 Mart 2014 tarihinde Londra'da Koza LTD isimli şirket kurdu. 30 Mart yerel seçimlerinde hükümetin yıkılamayacağını ve yargıdan kurtulamayacağını anlayan İpek, 31 Mart 2014 tarihinde aslında Londra'da 24 Mart'ta kurulmuş Koza LTD şirketinin kurulacağına ve bu şirkete 60 milyon pound transfer edileceğine dair yönetim kurulu kararı aldı ve bunu KAP'a bildirdi. Akın İpek'e ait şirketlerde 1 Eylül 2015 tarihinde arama yapıldı ve şirketlere el konuldu. Polis baskını ve el konulma işleminden 10 gün sonra Akın İpek sadece 2 poundluk sermaye artırımı yaparak muvazaalı yani hileli bir şekilde kendi ve kardeşi üzerine 60 milyon poundluk sermayeye sahip Koza LTD üzerinde imtiyazlı hisse senedi çıkartarak şirketin kontrolünü ele geçirdi. SPK tarafından yapılan inceleme sonucunda bu sahtekarlık ortaya çıktı. Bunun üzerine hükümet kayyum heyetine Londra'da dava açılması talimatı verdi. Açılan davada İngiliz mahkemesi Akın İpek'in hile ile ele geçirdiği 60 milyon poundluk şirketine ihtiyati tedbir koydu. Mahkeme ayrıca şirketin kendisine ait olan veya emrinde bulunan hiçbir fonu hiçbir işleme konu edemeyeceğine hükmetti.

ALDATMAYA ÇALIŞTI

İngiliz mahkemesini aldatmaya çalışan İpek, Koza-İpek Holding A.Ş'nin tüm hisselerini aile fertleri adına sadece kendi imzasıyla 7 Haziran 2015 tarihinde FETÖ imamı olarak bilinen Süleyman Türk'ün oğlu Selman Türk'ün şahitliğinde yine aile üyelerinin sahip olduğu İngiliz şirket Ipek Investment Limited'e devrettiğini iddia etti. Kendi kendisine yapmış olduğu sözde devir işlemine dayanarak İngiliz Mahkemesi'ni de yanıltmaya çalıştı. Amacı İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili yatırım anlaşmasından faydalanarak uluslar arası yatırım uyuşmazlıklarına bakan ICSID tahkimine gitmek üzere usulsüz olarak kontrolü ele geçirdiği Koza LTD'nin fonlarından 3 milyon poundu kullanmak üzere izin istedi.

ÇOK CİDDİ ŞÜPHE VURGUSU

Önceki gün görülen davada İngiliz Mahkemesi Akın İpek'in bu başvurusunu da reddetti. Mahkeme gerekçeli kararında sözleşmenin gerçekliğini çok ciddi şüphelere açık olarak değerlendirdi. Mahkeme ayrıca FETÖ'cü Akın İpek tarafından verilen delillerin yetersizliğine vurgu yaptı. Mahkeme varlığı iddia olunan devir sözleşmesini yetki yönünden de inceledi. Mahkeme ikili yatırım anlaşması kapsamında ise bir yatırımın söz konusu olmadığı, mevcut işlemin ulusal düzeyde doğmuş ihtilafa uluslar arası nitelik kazandırmaya yönelik muvazaalı (hileli) bir işlem olduğuna hükmetti. Kararda ayrıca, Akın İpek'in Londra'ya taşıdığı şirketin ICSID'in yargı yetkisine girecek türden bir yatırımın söz konusu olmadığı kararını verdi. İngiliz mahkemesinin verdiği bu karar İngiliz hukuk çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

SAHTEKARLIK BYLOCK KAYITLARINDAN ÇIKTI

Akın İpek'in yaptığı sahtekarlık ByLock yazışmalarında gün yüzüne çıktı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Koza Holding ana davasında mahkemeye ulaşan kayıtlara göre, Akın İpek'in telefonundan 'Hocam' diye hitap ettiği bir kişi ile yaptığı yazışmada " Hocam, holding için de şirket kurdum, henüz taşımadım her an holding sahipleri hisselerini İngiltere'deki şirkete koyabilecek. Amacı Koza-İpek Holding'in merkezini İngiltere'ye taşımak" dediği öğrenildi.