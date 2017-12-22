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Fahreddin Paşa'nın tek mirası
İngiliz kuşatması sırasında 2 yıl 7 ay boyunca Medine'yi savunurken, kutsal emanetleri de İstanbul'a yollayan Fahreddin Paşa'yı, torunu Zeki Türkkan anlattı. Türkkan, dedesinden kalan 'miras'ı sakladıkları kutuyu da açtı
Hürriyet Gazetesinden Özgür Altuncu Fahreddin Paşanın torunu ile röportaj yaptı.
Altuncu'nun aktardığı bilgilere göre:
MEDİNE'deki kutsal emanetleri Türkiye'ye yolladığı için Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı tarafından 'hırsızlık'la suçlanan 'Medine Kahramanı', 'Çöl Kaplanı' Fahreddin Paşa'nın torunu Zeki Türkkan (64), dedesinden kalan tek maddi mirası Hürriyet'e açıkladı.
Bir şirkette yöneticilik yapan Zeki Türkkan'ın yıllardır ofisinde sakladığı dede mirası deri kaplı kutuda bir parça fırça, bir parça sünger, beyaz bir şalvar ile Hz. Muhammed'in mezar örtüsünün bir parçası bulunuyor. Medine'de görev yaptığı dönemde, Hz. Muhammed'in mezarını tek başına temizleyen Fahreddin Paşa temizlikte kullandığı malzemeleri ömrü boyunca bu kutuda saklamış. Medine'den ayrılmak zorunda kalınca Hz. Muhammed'in mezar örtüsünden bir parçayı da kutuya eklemiş. O kutu bugün Türkkan Ailesi'nin en büyük mirası.
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