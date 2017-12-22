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Zabıta Daire Başkanı'ndan bayıltan dayak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, kızdığı zabıta memuruna, bütün arkadaşlarının gözü önünde önce bağırıp çağırdı, ardından da dövdü. O zabıta ise ekmek parasını kaybetmemek için bu şiddet karşısında sadece hazır olda bekledi, hakarete de dayağa da sabretmeye çalıştı. Ama dayanamadı, bir süre sonra yığılıp kaldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gece yarısından sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek Zabıta Daire Başkanı Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı
1 hafta önce zabıta müdürlüğünün Kartal'daki merkezinde çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını gören Karali, sürücüsünü yanına çağırdı.
Daire Başkanı bağırdı, zabıta memuru ise hazır olda onu dinledi.
Tayfun Karali bağırıp çağırmakla kalmadı, herkesin ortasında zabıtayı defalarca kez tokatladı.
Ekmeğinden olmamak için sesini çıkarmayan zabıta, Daire Başkanı'nın dayağı karşısında önüne bakıp bekledi.
Daire Başkanı Karali, öyle öfkeliydi ki, uzaklaşırken bile bağırmayı sürdürdü. O sırada bahçede onlarca belediye görevlisi vardı ve yaşananları saniye saniye sessizce izlediler.
BAYILDI, DARP RAPORU ALDI
Bu yaşananlara zabıta daha fazla dayanamadı. Bir süre sonra bayılıp, olduğu yere yığıldı. Yardımına ise çevredekiler koştu.
Kendinden geçen zabıta ambulansla hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan üzücü olayın ardından vatandaşların sosyal medyada büyük bir tepki gösterdikleri görüldü. Bu tepkilerin ardından geceyarısı Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, görüntüleri kendisinin de çok üzücü ve insanlık adına utanç verici bulduğunu yazdı. Uysal mesajında ayrıca Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'yi görevden uzaklaştırdığını ve hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.
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