Zabıta Daire Başkanı'ndan bayıltan dayak

1 hafta önce zabıta müdürlüğünün Kartal'daki merkezinde çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Zabıta memurunun emniyet şeridini kullandığını gören Karali, sürücüsünü yanına çağırdı.

Daire Başkanı bağırdı, zabıta memuru ise hazır olda onu dinledi.

Tayfun Karali bağırıp çağırmakla kalmadı, herkesin ortasında zabıtayı defalarca kez tokatladı.

Ekmeğinden olmamak için sesini çıkarmayan zabıta, Daire Başkanı'nın dayağı karşısında önüne bakıp bekledi.

Daire Başkanı Karali, öyle öfkeliydi ki, uzaklaşırken bile bağırmayı sürdürdü. O sırada bahçede onlarca belediye görevlisi vardı ve yaşananları saniye saniye sessizce izlediler.

BAYILDI, DARP RAPORU ALDI

Bu yaşananlara zabıta daha fazla dayanamadı. Bir süre sonra bayılıp, olduğu yere yığıldı. Yardımına ise çevredekiler koştu.

Kendinden geçen zabıta ambulansla hastaneye kaldırıldı, darp raporu aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan üzücü olayın ardından vatandaşların sosyal medyada büyük bir tepki gösterdikleri görüldü. Bu tepkilerin ardından geceyarısı Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, görüntüleri kendisinin de çok üzücü ve insanlık adına utanç verici bulduğunu yazdı. Uysal mesajında ayrıca Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'yi görevden uzaklaştırdığını ve hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.