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Sıcaklık kuzey ve içte 2 ila 4 derece azalacak-Haritalı

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
22 Aralık 2017 06:30
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Sıcaklık kuzey ve içte 2 ila 4 derece azalacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus meydana geleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de gece saatlerinden sonra kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bugün akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Düşük görüş mesafesi, hava kalitesinde azalma, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, güneydoğusunun yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı bekleniyor.

EDIRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKIRDAG °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kütahya'nın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli(21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DENIZLI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MUGLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz bölümü, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

MERSIN °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Çankırı, Eskişehir ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKISEHIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SINOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RIZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

AGRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

MARDIN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

SANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.
Memurlar.Net
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