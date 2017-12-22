Yerli enerji teknolojisi için 'kilometre taşı'

Albayrak, törende yaptığı konuşmada, tesisin enerji teknolojilerinin yerelleşmesi adına bir kilometre taşı olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bu sayede Türkiye'nin ne kadar güvenilir bir yatırım ortamına sahip olduğu ve enerji sektörünün küresel rekabete ne kadar hazır olduğu görüldü.

2013 yılından beri maruz kaldığımız onlarca ekonomik, siyasi, askeri tüm iç-dış sınama ve saldırılara rağmen, birilerinin içini kurt gibi kemiren, 'Türkiye nasıl olur da büyümede rekorlar kırar' sorusuna da aslında cevap vermiş oluyoruz. Bugün bize dayatılmaya çalışılan suni ekonomik gündemleri elimizin tersiyle itiyoruz."

Kurulu güç artıyor

Elektrikteki kurulu güç kapasitesinin 32 bin megavattan 85 bin megavat seviyesine çıkarıldığını anlatan Albayrak; enerjinin diplomasi, ekonomi, yatırım, ulusal güvenlik anlamına geldiğine dikkat çekti.

Toplam maliyet 500 milyon $

Şartnameye göre 24 ay içinde tamamlanması gereken fabrikanın kazanan konsorsiyum tarafından 12 ay içinde devreye alınması bekleniyor. Tesisin toplam maliyetinin 500 milyon doları bulacağı belirtiliyor. Enerji Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2016 yılı sonu itibariyle kurulu gücü 402 MW olan 34 adet güneş enerjisi santraline ön lisans, kurulu gücü 12.9 MW olan 2 adet güneş enerjisi santraline lisans verildi.

Lisanssız elektrik üretim santrallerinin kurulmasıyla birlikte 2016 yılı sonu itibarıyla güneş enerjili santral sayısı 1043 olarak görülürken, bu santrallerin kurulu gücü ise 819.6 MW. 2 lisanslı güneş enerjisi santrali ile birlikte toplam kurulu güç 832.5 MW'a ulaştı.

1000 megavatlık santral sırada

Modül fabrikasını takiben kurulacak Ar-Ge merkezi ve 20 milyon metrekarelik alana inşa edilecek 1000 megavatlık güneş enerjisi santralinin sektöre de dinamizm katacağını belirten Bakan Berat Albayrak, "Kurulacak fabrika yıllık 500 megavat ingot, wafer, 650 megavat hücre ve 800 megavat panel üretecek kapasitede olacak. Birileri laf üretecek, biz iş üreteceğiz. Birileri ellerine tutuşturulan kağıtları sallayacak, millete parmak sallayacak, milletin duruşunu sorgulayacak. Biz hizmetin bayrağını sallayacağız" diye konuştu.

Daha fazla iş, aş

Türkiye'nin büyümesi için elini taşın altına koyan herkesin destekçisi olacaklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Birileri, 'ülkeye yapılan her saldırıya nasıl omuz veririz, ülkemize, Cumhurbaşkanımıza yapılan itibar suikastlerine nasıl katkı sağlarız' diye çırpınacak, biz bu ülkeye yatırım yapan, bu ülkede taş üstüne taş koyana nasıl katkı sağlar, ülkemize daha fazla iş, aş yatırımı nasıl kazandırırız diye çalışıp çırpınacağız.

Birileri biz 'yerli ve milli' dediğimizde de niye gocunuyor. Milli olmayanların, nüfus kağıdını taşıdığı ülkelerini, mensubu olduğu milletlerini 50 bin dolara nasıl sattığını gördük. Herkes tarihin sayfalarında kendisine yer bulacak. Kimi bu ihanet tiyatrosunda kendisine biçilen rolü oynayan figüranlar olarak yer bulacak. Kimisi de 15 Temmuz'da canını ortaya koyan "ben bu oyunu bozarım" diyen şehitlerimiz, gazilerimiz gibi, sokaktan geri dönmeyen milletimiz gibi kahraman olarak tarihin sayfasında yer alacak."