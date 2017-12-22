FETÖ'cülerin Akşener övgüsü bitmiyor

FETÖ firarisi Emre Uslu da listenin yayımlanmasının ardından, 'İki kadın geleceğin umudu: Almanya'da Merkel Türkiye'de Meral' tweetiyle Akşener'e olan desteğini sürdürdü.

Sadece firari FETÖ'cü Emre Uslu değil, diğer FETÖ'cü firariler de Akşener'e olan desteklerini sosyal medya hesaplarından sık sık açıklıyor.

Fuat Avni hesabını kullananlar arasında olduğu saptanan Aydoğan Vatandaş, eski AKP Milletvekili Hakan Şükür, FETÖ'nün polis akademisi imamlarından Önder Aytaç ve FETÖ'nün, medya soruşturmaları kapsamında aranan Tuncay Opçin gibi birçok mensubu Akşener güzellemesinde bulunmuştu.

FETÖ'nün 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığı için Meral Akşener'i destekleyeceğini soyal medya paylaşımlarında açıkça ifade ettiler.