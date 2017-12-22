17 yaşındaki kızdan 'cezaevine niye gelmedin' dayağı

Adana'nın Çukurova İlçesi Toros Mahallesi'nde, farklı suçlardan kaydı olduğu öne sürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki M.K. adlı genç kız, 2 ay önce hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Kısa süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.K., eğitimine devam etmeye başladı. M.K., iddiaya göre okuldan arkadaşı olan B.D.'yi evlerine davet etti. B.D., aynı okulda okuyan kız arkadaşları B.K. (19), Ö.Y. ve K.B. (16) ile birlikte eve gitti. Burada "Ben cezaevindeyken neden ziyaretime gelmedin?" diye soran M.K. ile yanındaki 3 kız, B.D.'yi darp etti.

OKULDA DEVAM ETTİLER

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre ertesi gün 4 kız, bu kez okul bahçesinde aynı gerekçeyle B.D.'yi tartakladı. Bunun üzerine genç kız, durumu annesine anlattı. Aile, karakola giderek 4 kızdan şikayetçi oldu. Okulda gözaltına alınan 4 kız, sağlık raporu için hastaneye götürüldü. Kızlardan biri, gazetecilere hangi televizyonda çıkacaklarını sordu. Bir diğeri de "Cezalar bizi yıldıramaz. Yaptıklarımız için pişman değiliz, aklımız yapmadıklarımızda" dedi. Liseli kızlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.