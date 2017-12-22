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ByLock tuzağına MİT neşteri

MİT, ByLock'u masum insanları da tuzağa düşürecek şekilde tasarlayan FETÖ'nün kumpasını da bitirdi. Örgüte ait Mor Beyin adlı şirketin uygulamalarını telefonlarına indirerek bilmeden 'ByLock izi' bırakanlar MİT'in neşteriyle listelerden çıkarıldı. Yeniden oluşturulan listeler savcılıklara gönderildi
22 Aralık 2017 08:16
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ByLock tuzağına MİT neşteri

HİLAL ÖZTÜRK

ByLock'u bazı uygulama programlarıyla ilişkilendirerek masum insanları karanlık bir kumpasın içine çekmek isteyen FETÖ'nün planı MİT'e takıldı. Uzun süredir titiz bir çalışma yürüten MİT, iradeleri dışında telefonlarına ByLock izi bırakılan çok sayıda kişiyle ilgili raporunu tamamladı. Yeni listeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Buradan da Türkiye genelindeki tüm savcılıklara listeler gönderecek. Böylece FETÖ'nün hem devleti hem toplumu hedef alan şeytani planının mağduru olan insanlar aklanacak.

ByLock'u deşifre eden MİT'in özel ekibi, örgütün 'at izi' kumpasını çözmek için yürüttüğü çalışmayı FETÖ'ye propoganda fırsatı vermemek için gizlilik içinde yürüttü. ByLock'a iradeleri dışında yönlendirilmiş olabilecek kullanıcılarla ilgili tespitler yapıldı. Ancak hassas yürütülen incelemeler sırasında, örgütün üst seviyendeki kripto üyelerinin de bu uygulamaları indirdiği, böylece Mor Beyin üzerinden bağlanan diğer insanlar arasına gizlenmeyi hedeflediği belirlendi. FETÖ'nün ayrıca, örgütsel haberleşme ağının deşifre olması halinde kendilerini aklamanın yanısıra, toplumda ByLock yüzünden duyulan rahatsızlığın artmasını ve delillere karşı güvensizlik oluşturmayı da amaçladığı anlaşıldı. Ancak yürütülen titiz çalışmayla, bu amaç da boşa çıkarıldı.

TUZAK GİZLİ KODLARLA KURULDU

Araştırmadaki en önemli kriterin ByLock'ta kalma süresi (saniye) olduğu öğrenildi. Mor Beyin adlı şirketin uygulamalarını kullanırken ByLock'ta saniyelerle iz bırakan kişiler ile örgüt üyelerinin kullanım süreleri arasında önemli bir fark olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin ByLock'u kullanma rutinleri ile o sırada ByLock'ta olduğunun bile farkında olmayan kullanıcıların ayrılması bu şekilde yapıldı. Yaklaşık 120 bin kişilik ByLock kullanıcı listesinden FETÖ'nün bu tuzağına düştüğü anlaşılan önemli miktardaki kullanıcının ayıklanması sağlandı.

MİT'in özel ekibi, savcılıklardan gelen bilgiler üzerine ByLock'ta kurulan bu tuzağı ortaya çıkardı. Akıllı telefonlara indirilelen uygulamalarla, kullanıcıların haberleri bile olmadan ByLock sunucusuna yönlendirildiği belirlendi. Örgütün kendisini kamufle etme ve ByLock'u itibarsızlaştırma hedefi, program kullanıcısı olmadığı halde insanların listeye girmesine neden oldu. Ancak ByLock listesi tek tek incelendi ve bu durumda olduğu tespit edilen önemli miktarda kullanıcı ortaya çıkarıldı. MİT'in bu başarılı çalışması, Bylock'un FETÖ üyeliğinde en önemli delil olma durumunu daha da güçlendirdi.

KAOSUN ADI MOR BEYİN

FETÖ'cü yazılımcılara ait olduğu tespit edilen Mor Beyin adlı şirketin çıkardığı farklı uygulamalar üzerinden Bylock'ta IP adresi bırakıldığı ve bazı insanların mağdur olduğu yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Bylock programını indirmemiş kişilerin, Morbeyin.com'un uygulamalarını kullandığında, direkt Bylock serverlarına bağlanmış gibi göründükleri ortaya çıkmıştı.
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