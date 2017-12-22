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Ekonomi artık 'Varlık'lı büyüyecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilen şirketlerde Sayıştay denetiminin sürdüğünü söyledi. Henüz gelir artırıcı bir faaliyette bulunulmadığına işaret eden Şimşek, söz konusu fonun büyümeye yıllık yüzde 1.5 katkı vereceğini bildirdi
22 Aralık 2017 08:55
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Ekonomi artık 'Varlık'lı büyüyecek

Kurulduğunda Sayıştay denetimine kapalı olduğu iddiasıyla büyük tartışmalara neden olan Türkiye Varlık Fonu'na devredilen ÇAYKUR, Milli Piyango ve KİT'lerde Sayıştay denetiminin devam ettiği bildirildi. Söz konusu fonun devreye girdiğinde Türkiye ekonomisinin büyümesine yıllık yüzde 1.5 katkı sunacağı belirtildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin soru önergesini yanıtladı. Türkiye Varlık Fonu'nun ilk yılını kuruluş ve yapılanma faaliyetiyle geçirdiğini, henüz gelir artırıcı ve azaltıcı faaliyette bulunmadığını belirten Şimşek, "Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin büyümesine on yıl içinde yıllık yüzde 1.5 oranında ilave katkı sağlaması öngörülmektedir" dedi. Şimşek, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen varlıkların, kurum ve taşınmazların değerleme ve denetimlerinin halen devam ettiğini ve söz konusu varlık değerlerinin şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. Şimşek, "Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiş varlık ve şirketlerin denetimlerine mevzuata göre Sayıştay, BDDK ve SPK tarafından aynı şekilde devam edilmektedir. Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki ÇAYKUR, Milli Piyango ve KİT'lerin Sayıştay denetimine tabi olduğu gerçeği ile bu kurumlarda denetimlere Sayıştay tarafından devam edilmektedir. Ayrıca, halka açık varlık ve kurumlar, KAP'a tüm verilerini açıklamakta ve bağımsız denetimlerini yaptırmaktadır" dedi. Türkiye Varlık Fonu'nun yıllık mali tabloları ile faaliyetlerinin bağımsız denetime tabi olduğunu kaybeden Başbakan Yardımcısı Şimşek, 2017 yılı bağımsız denetim çalışmaları tamamlandığında yıllık faaliyet raporunun kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince bağımsız denetçinin şirket genel kurulunca seçildiğine işaret eden Şimşek, denetçinin, görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi gerektiğini vurguladı. Şimşek, TVF'ye 46 adet taşınmazın devredildiğini de sözlerine ekledi.

HENÜZ GELİR ARTIRICI VEYA AZALTICI FAALİYETİ YOK

Türkiye Varlık Fonu ilk yılını kuruluş ve yapılanma faaliyetleri ile geçirdiğinden, 2017 itibariyle, Türkiye Varlık Fonu üzerinde gelir artırıcı ya da azaltıcı bir faaliyette bulunulmadığını açıklayan Mehmet Şimşek, bu nedenle hiçbir harcama yapılmadığını belirtti. Şimşek, "Türkiye Varlık Fonu'nun tescil işlemleri haricinde tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Bu sebep ile bünyesinde çalışan personel bulunmamaktadır" şeklinde konuştu. 2016 yılı Kasım ayında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün, Ocak 2017 tarihi itibariyle de Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının gerçekleştiğini söyleyen Şimşek, ayrıca 10 beyaz yakalı çalışan bulunduğunu bildirdi. Şimşek, ayrıca, 10 Kasım 2017 tarihi itibari ile göreve başlamış üst düzey yönetici bulunmadığı bilgisini de verdi.

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