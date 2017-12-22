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Yasakçı rektör başörtüsünü hazmedemedi
28 Şubat döneminde başörtü yasağının ilk uygulayıcısı olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Kamal Alemdaroğlu, 28 Şubat dönemine ilişkin, "Hükümet kararları almayabilirdi, baskı yoktu" derken, rektörlüğü zamanında aldığı başörtüsü kararı için "Hiçbir zaman hata olarak görmedim" diye konuştu
Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü , Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. 28 Şubatı darbe olarak görmeyen Alemdaroğlu, başörtüsü yasağını hata olarak görmediğini söyledi.
"Ben darbe olarak bakmıyorum"
28 Şubat sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Alemdaroğlu, "Bir müdahale, bir darbe olarak, . Çünkü, 28 Şubat, o güne kadar mevcut iktidarın, yani Refahyol iktidarının bazı yanlışlarının veya onun döneminde bazı yetkililerin yanlışları sonrası Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) verilen bir kararın uygulaması var. O günkü MGK'da rakamı yanlış bilmiyorsam, sivil sayısı asker sayısından fazlaydı. Cumhurbaşkanı Demirel'in başkanlığında toplanan MGK'da Başbakan, Başbakan Yardımcısı birkaç tane, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı gibi en az 6 kişi vardı. Asker kökenli olarak da 5 kişi vardı." dedi.
"Hiçbir zaman hata olarak görmedim"
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü zamanında aldığı başörtüsü yasağı kararı ile ilgili olarak Alemdaroğlu, "1996'da ben başörtüsü konusunda ne yapacağımı açık açık göstermiştim. Seçim öncesi bunlar bana sorulduğu zaman 'Anayasa ve yasalar neyi emrediyorsa onu uygularım' dedim. O şekilde oy aldım, atandım." dedi. Alemdaroğlu, "başörtüsü ile kapalı ve açık alana girilemez" genelgesi için "" diye konuştu.
Kaynak: Haberturk TV
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