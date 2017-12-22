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AK Parti, 12 ülkede temsilcilik açıyor
AK Parti, başta FETÖ ile mücadelede olmak üzere Türkiye'nin çeşitli konulardaki tezlerini daha iyi anlatabilmek ve gurbetçi vatandaşlarla ilişkileri daha da güçlendirmek için ilki Brüksel'de açılan yurtdışı temsilciliklerinin sayısını aralarında AB ülkeleri, ABD ve Çin'in de bulunduğu 12 ülkeye yayacak
Fazıl Şahan
Söz konusu çalışmalar, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından yürütülüyor.
TÜRK LOBİSİ GÜÇLENECEK
Temsilcilik açılan yerlerde AK Parti hem başta FETÖ ile mücadele olmak üzere Türkiye'nin her konudaki tezini daha iyi anlatabilecek, hem de gurbetçilerle daha yakından temas kurarak yurtdışındaki Türk lobisini güçlendirecek. AK Parti'nin yurtdışında sadece Brüksel'de temsilciliği bulunuyor. Parti tüzüğünde 40'ın üzerinde yurtdışına temsilcilik açılması öngörülüyor.
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