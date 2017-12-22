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Ankara, 78 isimden 23'üne Soçi izni verdi
8. Astana görüşmeleri dün Kazakistan'da başlarken Suriye'de normalleşme ve geçiş sürecini öngören ve Rusya'nın öncülüğünü yaptığı "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi" için çalışmalar devam ediyor
Çetiner Çetin
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımı ile Soçi'de gerçekleşen üçlü zirvede bütün kesimlerin temsil edildiği bir konferans olması vurgusu yapılmıştı.
Soçi'de düzenlenecek konferans için çalışma grubu oldukça geniş katılımcı listesi ile herkesin temsil edileceği bir toplantı için yoğun çaba sarf ediyor. 29-30 Ocak 2018'de düzenlenmesi planlanan konferansa katılacak 1490 isim belirlendi. Diplomatik kaynaklar, isimlerin Ankara'nın onayı alındıktan sonra şekillendiğini ifade etti.
Ankara'ya verilen 78 isim arasından belirlenen 23 Kürt temsilci için Soçi konferansına davetiye çıkarılacak. Katılımcılardan 3'ünün yuvarlak masa görüşmelerinde söz sahibi olacağı öğrenildi.
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