CHP Lideri: İlk turda ittifak yok

Ayşegül Kahvecioğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara Konağı'nda gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

BİLMEYEN YOKTU: (Enis Berberoğlu davası) Türkiye'den Suriye'ye silah gidiyordu. Dünyada bilmeyen yoktu. Hangi devlet sırrı? Erdoğan'ın sırrı bu. İntikam duygusuyla devletin hakimini, savcısını kullanmasıdır bu, başka bir şey değil.

BASTIR PARAYI ÇIK: (Burak Akbay davası) İktidarın FETÖ ile mücadelesi tamamen göstermelik. Ağabeyi olan, siyasal dayanağı, gücü olanlar dışarıda. Bastır parayı, dışarıya çık. Okulun önünden geçenleri içeri attınız, okulun önünden bile geçmeyen Burak Akbay'ı aldınız FETÖ'cü diye hakkında davalar açtınız.

İRADESİ HİÇ YOK: Erken seçim kararını fiilen bir kişi alıyor. Parlamentoda AKP grubunun, Binali Yıldırım'ın bağımsız iradesi yok. Saray ne diyorsa ona tabi. Bu gerçeği bildiğimiz için tüm çalışmalarımız erken seçime odaklı sürüyor.

İTTİFAK ARAYIŞI YOK: (Seçimler) İttifak arayışımız yok. Cumhurbaşkanı seçimi, iki ayrı anlayış tarafından sürdürülecek. Bir, parlamenter demokratik sistemden yana olanlar, iki tek adam rejiminden yana olanlar.

EN AZ YÜZDE 60: 2019'da seçimleri kesinlikle alacağız. Ama amacımız 50 artı 1 değil, en az yüzde 60. (Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak) Gördüğümüz kadarıyla her parti adayını kendisi gösterecek. Birinci turda yüzde 50'yi aşan bir oran gerçekleşmezse ikinci turda demokrasiden yana olanlarla otoriter rejimden yana olanlar tercihlerini yapacak.

BARAJ KALDIRILMALI: (Daraltılmış bölge seçim sistemi) Dar bölge mi, daraltılmış bölge mi konusu henüz net değil. Böyle bir düzenleme yapılırsa parlamentoya gelir, bakarız. Biz 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği yüzde 10 barajının kaldırılmasını istiyoruz.

ORTAKLIĞIN İTİRAFI: (Rıza Sarraf davası) Halkbankası'nın tuttuğu avukat, Halkbankası eski genel müdürünün rüşvet aldığını söyledi ama o genel müdür şu anda elini kolunu sallayarak geziyor. Savcı dava açamıyor, korkuyor. Hükümetten tık yok. Bu açıkça suç ortaklığının sessiz itirafıdır.

RAKİP OLABİLİR: (CHP kurultayı) Keyifli bir kurultay olacak. Bazı arkadaşları değiştirmek istiyorlarsa PM'de, doğal olarak PM'deki değişiklik MYK'ya yansıyacak. Rakip bekliyor muyum? Olabilir tabii, biz demokrasiyi savunan partiyiz.

EVİ SATMAYA HAZIRIZ: (Kızının Ataşehir'deki evi) Güneş gazetesinin sahibi kim belli değil künyesinde. Onu öğreneceğiz ve kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, 'vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız' diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız.

avukatlığı sahtedir: (Man Adası belgeleri) Belgeler orijinal. Saray'ın avukatı belgeleri açıklamadan, 'sahte' dedi. Eminim onun avukatlığı sahtedir. Avukatı baroya şikayet ettik. Suç duyurusunda da bulunacağız.

GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER: (Ege adaları gerilimi) Yunanistan'ın 5 binin üzerinde askeri ile 13 ayrı bölgede adaları işgal ettiği biliniyor. . CHP iktidarında geldikleri gibi gideceklerdir.

Huzur için önemli adım

Kılıçdaroğlu, Kudüs tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kan ve gözyaşının hakim olduğu Orta Doğu daha fazla gerginliği kaldıramaz. BM Genel Kurulu'nda alınan Kudüs kararı Orta Doğu'nun huzuru ve dünya barışı için atılmış önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen Cumartesi günü oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz'ın Beykoz'da bulunan evine gelen Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi de eşlik etti.

'Bizim kapımız yanar dönerlere kapalıdır'

KİŞİLİĞİ ZAAFA UĞRAMIŞ: (Süleyman Soylu polemiği) Süleyman Soylu ne iş yapıyor, İçişleri Bakanı mı? Mafya ağzıyla konuşan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapamaz. Ayrıca kişiliği zaafa uğramış insanların bakanlık koltuğuna oturmaları doğru değil. Düne kadar iktidar partisine en sert söylemlerle karşı çıkan birisinin o partinin göbeğine gelip oturması hazin bir tablo. Bize gelmek istiyor herhalde. AKP'ye de aynı şeyleri yapmıştı. Ama bizim kapımız kapalı. Biz öyle yanar döner insanları kendi bünyemizde tutmayız. Numan Kurtulmuş'u kurtardı aslında. Numan Bey de öyleydi. 'Harun gibi geldiler Karun gibi oldular' demişti demek ki Numan Bey de karun gibi olmak yolunda.

'Mağdur olan hak arayamaz halde'

OTORİTE iSTEMİYOR: (OHAL Komisyonu) OHAL Komisyonu, vatandaşların AİHM'e başvurmasını engellemek üzere kuruldu. Hiçbir özelliği yok; bağımsız değil. Karar almıyorlar çünkü siyasi otorite karar alınmasını istemiyor. Bunlar da bekliyor. Yer bulamadık, daktilo bulamadık, eleman bulamadık gibi bir sürü gerekçe uyduruyorlar. Mağdur olan, hak arayamaz konumda şu anda.