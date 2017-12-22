100 bin seçmenin Cumhurbaşkanı adayı göstermesi nasıl olacak?

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum konusundaki kanuni hazırlığını tamamlama safhasına geldi. Paketin en geç yılbaşından sonra ocak ayı içerisinde TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor.

Yücel Kayaoğlu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum çalışmaları kapsamında AK Parti'nin hazırladığı pakette sona gelinirken, '100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi' durumunda imza verenlerin kimlik tespitinin kim tarafından yapılacağına formül aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçtiğimiz günlerde İstanbul'la yapılan uyum paketi toplantısından sonra, AK Parti'nin hukukçu kurmayları bazı teknik düzenlemelere de son şeklini vermeye çalışıyor. Yılbaşından sonra Meclis gündemine getirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum paketinde, 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine ilişkin düzenlemede imza vereceklerin kimlik tespitinde kimin yetkili olacağı üzerinde de çalışma yapıldığı öğrenildi. AK Parti kurmayları, bu konuda iki seçenek üzerinde durduklarını belirterek şöyle konuştu:

İMZA KRİTİK NOKTA

100 bin imzanın iyi yönetilmesi lazım. İmza atanların kimlik tespiti elbette yapılacak. Verilen imzalar gerçek mi değil mi bakılacak. Bu konuda farklı yöntemler var. Noterler de devreye girebilir. Ama noterlik hizmeti ücret karşılığı verildiği için, seçmenlerin belli bir ücret ödemesi gerekiyor, kimlik tespiti için. O nedenle belki noterler birliği ile görüşerek, bu hizmetin sembolik bir miktarla, belki bir-iki lira karşılığında verilmesi gündeme getirilebilir. Ama ikinci seçenek olan, ilçe seçim kurullarının bu iş için görevlendirilmesi formülü ağır basıyor. Çünkü ilçe seçim kurullarının kimlik doğrulaması imkanı var. Vatandaşlar ilçe seçim kurullarına başvurarak, gösterilecek adaya imza verebilirler.

MALİYET 10 MİLYON

Öte yandan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verenlere noter şartı getirilmesi ve ücret konusunda bir sınırlama yapılmaması durumunda, mevcut ücretlere göre her vatandaşın notere 100 lira civarında ödeme yapması gerekiyor. Daha önce 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için, vatandaşların notere ödeyeceği toplam ücretin 10 milyon liranın üzerine çıkacağı belirtiliyor.