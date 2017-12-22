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Karayollarında durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun 10-20'nci kilometrelerinde (2.Sanayi Bölgesi, Ege Üniversitesi, Bornova, Çiğli, Mavişehir, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Sasalı, 2. Ana Jet Üssü kavşakları) aydınlatma sistemleri onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle Bayraklı Tünel İşletme Şefliğinin belirlediği gece saatlerinde otoyolun ayrım ve katılım kolları sıralı olarak ulaşıma kapatılıyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-21'inci kilometrelerinde üstyapı, asfalt ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-26'ncı kilometrelerinde üstyapı, toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Edirne-Kırklareli devlet yolunun 11'inci kilometresindeki Oğulpaşa deresinin taşması sonucu yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Soma-Akhisar devlet yolunun 31-33'üncü kilometrelerinde köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım yan yollara yönlendiriliyor.
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