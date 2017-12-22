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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 3,8220 liradan, avro 4,5300 liradan güne başladı
- İstanbul serbest piyasada dolar 3,8220, avro 4,5300 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,8200 liradan alınan dolar, 3,8220 liradan satılıyor. 4,5280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5300 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8230 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5410 lira olmuştu.
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