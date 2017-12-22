Memurun yarı zamanlıda bekleyişi sürüyor

Yarım Zamanlı Çalışma hakkı işçilere verildi ama memurlarla ilgili belirsizlik sürüyor. Hükümet bu konuda geri adım mı atıyor ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde ile devlet memurlarına çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarım zamanlı çalışabilme imkanının detayları ile ilgili çıkması gereken yönetmelikteki bekleyiş sürüyor.

Bu konunun yakından takipçisi olarak Yarım Zamanlı Çalışma hakkında 9 DEFA haber yapmamıza rağmen Yönetmelik bir türlü yayımlanmıyor !

İŞTE HABERLERİMİZ :

11 Ekim 2016 tarihli haberimiz için TIKLAYINIZ.

07 Kasım 2016 tarihli haberimiz için TIKLAYINIZ.

21 Aralık 2016 tarihli haberimiz için TIKLAYINIZ.

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22 Şubat 2017 tarihli haberimiz için TIKLAYINIZ.

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16 Ağustos 2017 tarihli haberimiz için TIKLAYINIZ.

20 Kasım 2017 tarihli haberimiz için TIKLAYINIZ

En son yaptığımız haberin üzerinden de bir ay geçti ve yine bir alamadık. Süreç uzadıkça yönetmeliğin yayımlanmayacağı ve bu konudan vazgeçileceği yönünde dedikodular çıkmaya başladı.

Ayrıca bu konudaki adaletsiz durum ise 08 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmı Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik" ile başladı.

Bu düzenleme sonrası 4857 sayılı Kanuna tabi işçiler yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabiliyorken, memurlar ise neredeyse iki yıldır bir yönetmeliğin yayımlanması için bekliyor !