|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bursa'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında işçi, öğrenci ve emeklilerin de bulunduğu 3'ü kadın 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin tamamının "ByLock" programını kullandığı belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu haber 2,571 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI