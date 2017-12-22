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Yeni aldığı tabancayı denemek isteyince polise yakalandı
Konya'da yeni aldığı tabancayı denemek için otomobilden havaya ateş açan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı
Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi'nde devriye görevini sürdüren polis ekibi, önde seyreden 42 DH 373 plakalı otomobilden havaya ateş açıldığını gördü.
Yaşar H. idaresindeki aracı durduran polis, silahı ateşleyen kişinin araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Emin A. olduğunu belirledi.
Yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca ile bıçak ele geçirilirken, araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Silahı yeni aldığını belirten Mehmet Emin A, olay yerinde "Silahı denemek için sıkmıştım" diyerek kendisini savundu.
Polis merkezine götürülmek istenen Mehmet Emin A, polis aracının arka kısmına binmeyi reddetti.
Ekiplerce güçlükle ikna edilerek araca bindirilen Mehmet Emin A'nın, alkollü olduğu tespit edildi.
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