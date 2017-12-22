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Maliye Bakanı: Bekçi alımındaki durumu İçişleri'ne ileteceğim
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında Maliye Bakanı'na KPSS'siz alınan bekçi ilanları ile ilgili soru soruldu.
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında Maliye Bakanı'na KPSS'siz alınan bekçi ilanları ile ilgili soru soruldu.
Ağbal, Bekçi alımlarındaki önce mülakat sonra yazılı sınavla ilgili bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.
İŞTE MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL'A SORULAN SORU VE CEVABI
BAKİ ŞİMŞEK (Mersin)
Sayın Bakanım, bekçilik sınavı yapılmaktadır Türkiye'nin 81 ilinde kaymakamlıklar tarafından. Yalnız, burada önce mülakatlar yapılmıştır, mülakatlardan sonra şimdi yazılı sınav yapılacak, daha sonra güvenlik soruşturması. Burada bir tezat görmüyor musunuz? Yani normalde sınavlarda önce yazılı sınav yapılır, yazılı sınavı geçenler içerisinden belli bir sayı mülakata çağrılır, ondan sonra da güvenlik soruşturması yapılır. Bu sınavlar niçin böyle yapılmıştır? Bu konuda bir fikriniz var mı?
MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt)
Sayın Şimşek, bekçilik sınavını ben de şu anda sizden öğrenmiş oldum. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi de Sayın Bakanımızla paylaşacağım.
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