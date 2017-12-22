Hırsızlık için girdikleri evde gelin ve kaynanasını öldürdüler

Olay sabah erken saatlerde Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.G. ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 şüpheli hırsızlık amacıyla Cambazlı Köyü'nde Cevdet, Mehmet, Dilek, Fatma ve bir çocuğun birlikte yaşadığı eve girdi.

HIRSIZLARLA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sesleri duyan aile sakinleri uyanınca evde hırsızlarla karşı karşıya geldi. 3 hırsızlık şüphelisi çıkan kavga sırasında Cevdet, Mehmet, Dilek ve Fatma Akyol'u yaralayarak kaçtı. Ağır yaralanan Dilek ve Fatma Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, Cevdet ile Mehmet Akyol ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Komşularının haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinden N.G.'yi yakalayarak gözaltına alırken, diğer iki şüphelinin bulunması içinde çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU'DA DA 5 KİŞİLİK AİLE KATLEDİLDİ

Kastamonu'nun merkeze bağlı Bürme köyünde 23 gün önce çıkan yangın sonrası sırra kadem basan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin bir katliama kurban gittikleri ortaya çıktı. Aileye ait hayvanları çalmak için ahıra giren hırsızlar seslere uyanıp gelen aile fertlerini tek tek öldürüp evlerini ateşe verdi. Yanan evde ailenin en küçük ferdi 10 yaşındaki Serhat'ın cesedi bulunmuş ailenin geri kalanının izlerine rastlanmamıştı.

20 GÜN SONRA İTİRAF ETTİ

Olayın ardından aileye ait büyük baş hayvanların izini süren emniyet birimleri hırsızlık zanlılarına ulaşmış, hırsızlardan Ali Ş. olaydan 20 gün sonra 'vicdanım sızlıyor' diyerek 5 kişilik aileyi tek tek katlettiklerini itiraf etmişti. Katliamdan 22 gün sonra aile fertlerinin cesetleri gömüldükleri yerde bulundu.