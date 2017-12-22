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Sosyal koruma harcaması 2016'da yüzde 19,5 arttı

Sosyal korumaya 2016 yılında 334 milyar 751 milyon TL harcandı
22 Aralık 2017 10:24
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Sosyal koruma harcaması 2016'da yüzde 19,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı sosyal koruma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sosyal koruma harcaması 2016 yılında yüzde 19,5 artış göstererek 334 milyar 751 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,3'ünü (328 milyar 917 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 162 milyar 140 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 91 milyar 318 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'nin yüzde 12,8'ini sosyal koruma harcamaları oluşturdu

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2016 yılında yüzde 12,8 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,6 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6,2 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,5 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,5 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8,4'ü şartlı olarak verildi

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 32,1 ile engelli/malül yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 31,9 ile aile/çocuk yardımları ve yüzde 17,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67,8'i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu, yüzde 17,7 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3,5 ile işsizlik yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40,7'sini devlet katkıları, yüzde 27,7'sini işveren sosyal katkıları ve yüzde 26,5'ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 12 milyon 829 bin kişi oldu

Türkiye'de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı) alan kişi sayısı 2015 yılında 12 milyon 536 bin iken, yüzde 2,3 artarak 2016 yılında 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2015 yılında 11 milyon 707 bin iken, 2016 yılında 11 milyon 992 bin kişiye ulaştı.
İhlas Haber Ajansı
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