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Konut satışları Kasım'da yüzde 7,5 azaldı

Türkiye'de 2017 Kasım ayında yüzde yüzde 7,5 azalışla 122 bin 732 konut satıldı
22 Aralık 2017 10:25
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Konut satışları Kasım'da yüzde 7,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı Konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında azalarak 122 bin 732 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 939 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 bin 200 konut satışı ve yüzde 11,6 pay ile Ankara, 7 bin 360 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 51 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları 2017 Kasım ayında 37 bin 250 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azalış göstererek 37 bin 250 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 9 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,3 ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 85 bin 482 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında artarak 85 bin 482 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 930 konut satışı ve yüzde 15,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 64,8 oldu. Ankara 10 bin 157 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 814 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 59 bin 354 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 59 bin 354 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 48,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 166 konut satışı ve yüzde 15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6 bin 863 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 37 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 63 bin 378 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalış göstererek 63 bin 378 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 773 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54 oldu. Ankara 7 bin 337 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 323 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2017 yılı Kasım ayında 2 bin 152 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artarak 2 bin 152 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2017'de ilk sırayı 728 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 491 konut satışı ile Antalya, 142 konut satışı ile Bursa, 128 konut satışı ile Yalova ve 94 konut satışı ile Sakarya izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 405 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 239 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Kuveyt, 135 konut ile Rusya Federasyonu ve 105 konut ile Afganistan izledi.
İhlas Haber Ajansı
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