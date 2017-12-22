Otomobiline çarpan sürücüyü 'erkek adam kaçmaz' mesajıyla buldu

Kastamonu'da park halindeki otomobiline çarpan sürücüyü aracının camına yazdığı yazıyla bulmaya çalışan kişi, amacına ulaştı.

Bozkurt ilçesinde yaşayan Yaşar Arslan, evinin önünde park halindeki 57 AT 214 plakalı otomobiline 10 Aralık'ta çarpan kişiyi bulmak için aracının camına "Erkek adam vurup kaçmaz, kaçsan da seni vicdanın bırakmaz" yazısını asmıştı.

Yaşadığı olayın haberleştirilmesi ve görüntülerin televizyon kanallarında yayınlanmasının ardından Arslan'ı arayan bir kişi, aracına kendisinin çarptığını ve masrafları üstleneceğini belirtti.

Yaşar Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobiline çarpan kişinin, aracının camına astığı yazıyla aradığı haberini televizyonlarda izledikten sonra kendisini telefonla aradığını anlattı.

Adının gizli kalmasını isteyen bu kişinin "Çarptığını sonradan fark ettiğini bu nedenle durmadığını" söylediğini aktaran Arslan, "Vicdanının sesini dinleyerek hasarımı karşılamaya karar vermiş. Aracımı tamirciye götürdük ve 2 bin liraya yaptırma konusunda anlaştık." dedi.