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Rize'de FETÖ yargılamasında 3 sanığa hapis cezası

Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan 3 sanığa 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi
22 Aralık 2017 10:58
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Rize'de FETÖ yargılamasında 3 sanığa hapis cezası

- Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 3 sanık, 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı davanın duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Muhammet E, Osman Z. ve Miktad M. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki örgüt üyeliği iddiaları ve diğer suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Muhammet E'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, Osman Z. ve Miktad M'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan Muhammet E'nin yattığı süre ile istinaf ve Yargıtay aşamasını değerlendirerek tahliyesini kararlaştırdı, diğerlerinin tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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