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İşten çıkarılan garson dehşet saçtı; 4 ölü
ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılan restoran çalışanı bir kişi, eski patronu ve 2 garsonu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Saat 10.30'da meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi
ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılan restoran çalışanı bir kişi, eski patronu ve 2 garsonu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Saat 10.30'da meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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