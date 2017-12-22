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Erzincan'da FETÖ operasyonunda 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince kentteki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen zanlılar, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerden 2'si tutuklandı, diğer 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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